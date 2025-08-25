蔡賴蕭合影打氣！ 民眾黨「戰狼小姐姐」留言嗆聲反被酸爆！

蔡英文24日親赴總統官邸與賴清德總統和蕭美琴副總統見面打氣，並於社群分享3人相談的照片，陳智菡特地留言嘲諷「32：0」。（圖翻攝自蔡英文臉書）

2025/08/25 00:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免31區國民黨立委和新竹市長高虹安全部以失敗告吹，藍白大肆嘲諷青鳥，民進黨和台派士氣遭受重創。前總統蔡英文24日親赴總統官邸與賴清德總統和蕭美琴副總統見面打氣，並於社群分享3人和樂融融相談的照片。沒想到素有「戰狼小姐姐」之稱的民眾黨立院黨團主任陳智菡特地留言嘲諷「32：0」，釣出大批網友回酸。

蔡英文24日在臉書PO出自己與賴清德、蕭美琴見面的照片，表示「台灣所面臨的內外挑戰很多，我特別向賴總統加油、打氣，在這個不容易的時代，我們需要更多的努力。今天我們聚在一起，也就國內外的局勢與發展，討論了很多，交換了許多意見。國家只有一個，台灣越是困難的時候，我們越要團結，為了國家能繼續穩健向前，我希望大家繼續支持賴總統、蕭副總統與執政團隊，一起為我們心愛的台灣努力。」

看到蔡賴蕭3人在照片中露出笑臉，陳智菡特別留言嘲諷「什麼這麼好笑？32：0嗎？」。網友看完紛紛回酸，「笑你連地圖都看不懂」、「最好笑的應該是捷運紅線被認為是大塞車」、「可能是笑踩飛輪可以收三百萬？」、「請問木可的帳到底算好了沒？」、「笑說小編說私人捐款不違法，是強織入罪」、「美國蔥拿太太生氣搪塞是挺好笑的」、「囂張啥，今天捷運塞車嗎？」、「這就是民眾堂政治幕僚的氣度」、「有夠可憐，來這邊刷存在感」、「笑橘子不回來，阿北出不來」。

