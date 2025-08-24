為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    上月婉辭藍白拈香！母親今樹葬安息 沈伯洋：曾怨恨攻擊我的人！

    民進黨立委沈伯洋（資料照）

    民進黨立委沈伯洋（資料照）

    2025/08/24 21:30

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋的母親今年7月中逝世，當時靈堂外貼出「婉辭藍白拈香」的告示掀外界熱議。而今一個多月過去，沈伯洋發文透露已讓母親樹葬，並坦言曾有一段時間怨恨攻擊抹黑他的人，「但媽媽很善良，她一定不希望我變成這樣。」

    沈伯洋今下午在臉書PO文悼母，「823之後，社會運動的檢討還在持續，黨內的改革箭在弦上，但我第一件事情是繼續處理後事。今天，終於有空檔，加上天氣好，媽終於可以樹葬。我不是很確定我有沒有餘力來面對這些後事。我跟我生母在6歲的時候就分開了。媽媽一路走來也沒再嫁，但他很堅強，做保險、旅館打掃、在登山步道賣飲料等等。因然而，身體狀況也因為一直撐著，都不是太好。」

    「我大學畢業之後，總算可以自己賺錢，於是開始寄錢回家，媽媽說他很開心，至少少做1、2件工作。但她還是很努力賺錢，然後說她要把錢留給我。我說媽不用，她卻仍舊勤奮工作。告別式的時候，媽媽的朋友跟我說，我是媽媽生存下去的動力，因為媽媽只要提到我的時候，眼裡都會綻放著光芒。」

    「媽很節儉，沒裝冷氣。我六月回去看她的時候，晚上睡覺流了不少汗，隔了幾天，她傳了line給我，說她請人裝好冷氣，7月來的時候就可以吹了。結果冷氣我都還沒打開，媽媽就走了。我看著還散落在地上的冷氣紙盒包裝，怔怔地不知道該做什麼。」

    「6月的時候，想請媽媽吃點好的，無奈紅媒鋪天蓋地的攻擊，我回應媒體回應到不得不趕回台北。在走之前，媽媽突然跟我說，她要把她的提款卡密碼給我，免得她以後忘記告訴我；然後又跟我說，她不喜歡住院，她未來不要做生命維持，但是她會好好的。或許冥冥之中，媽媽覺得，她沒太多時間陪我了，但我卻沒有感受到。」

    沈伯洋接著坦言：「我有整整一個禮拜的時間，都在怨恨攻擊我的人們。但媽媽很善良，她一定不希望我變成這樣。媽媽一直叫我不要從政，即使她熱愛討論政治，她對我站在第一線感到十分擔憂。每每打電話來，就是跟我耳提面命人身安全，並且叫我不要理會攻擊。媽媽一定心裡感到十分矛盾，她希望小孩安全，但她又知道，台灣現在的危機，總是要做點什麼。」

    最後沈伯洋表示，「媽媽，我還是需要做點什麼，因為那是知識分子的責任。你把我的心智生得如此強大，就是為這塊土地而生的，我不能逃避。媽媽請你保重，請你保佑不孝的孩兒，請你保佑台灣。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播