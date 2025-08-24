為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國海警再啟「暗船」模式 2度編隊闖金門海域

    中國海警船今2度闖入金門水域，經海巡署調度巡防艇對應、驅離，海警船駛離金門。（金門海巡隊提供）

    中國海警船今2度闖入金門水域，經海巡署調度巡防艇對應、驅離，海警船駛離金門。（金門海巡隊提供）

    2025/08/24 20:49

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，全國性公民投票第21案才結束，今天就發現中國海警船2度闖入金門水域，其中1次還是關閉船舶自動識別系統的「暗船」方式，經海巡署調度巡防艇對應、驅離，確保我國水域安全。

    金馬澎分署指出，上午近9點，監控到中國海警編號「14608」、「14527」、「14603」及「14515」4艘船，自金門大帽山西南方闖入我國水域，並以關閉「船舶自動識別系統（AIS）」方式，呈一路縱隊向東航行，都在海巡監控範圍，經快速調度巡防艇前往對應，約11點將中國海警船驅離出限制水域。

    金馬澎分署說，下午3點左右，又偵獲相同4艘中國海警船再度襲擾金門水域，海巡署以預置的巡防艇近迫對應，並透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船才在我方巡防艇併航監控下，於5點多駛出金門限制水域。

    海巡署表示，這是2年來，中國海警第一次利用週日假期進行灰帶襲擾，時間就在台灣剛辦理完罷免及公投後隔天。海巡署強調，不分晝夜，不分平日或假期，都會嚴陣以待，以確保國家主權。

    海巡署再次呼籲，中國應停止類似破壞區域和平穩定的行徑，以免引起兩岸人民反感，海巡署始終秉持堅定的執法立場，周全應對，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播