中國海警再啟「暗船」模式 2度編隊闖金門海域

中國海警船今2度闖入金門水域，經海巡署調度巡防艇對應、驅離，海警船駛離金門。（金門海巡隊提供）

2025/08/24 20:49

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，全國性公民投票第21案才結束，今天就發現中國海警船2度闖入金門水域，其中1次還是關閉船舶自動識別系統的「暗船」方式，經海巡署調度巡防艇對應、驅離，確保我國水域安全。

金馬澎分署指出，上午近9點，監控到中國海警編號「14608」、「14527」、「14603」及「14515」4艘船，自金門大帽山西南方闖入我國水域，並以關閉「船舶自動識別系統（AIS）」方式，呈一路縱隊向東航行，都在海巡監控範圍，經快速調度巡防艇前往對應，約11點將中國海警船驅離出限制水域。

金馬澎分署說，下午3點左右，又偵獲相同4艘中國海警船再度襲擾金門水域，海巡署以預置的巡防艇近迫對應，並透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船才在我方巡防艇併航監控下，於5點多駛出金門限制水域。

海巡署表示，這是2年來，中國海警第一次利用週日假期進行灰帶襲擾，時間就在台灣剛辦理完罷免及公投後隔天。海巡署強調，不分晝夜，不分平日或假期，都會嚴陣以待，以確保國家主權。

海巡署再次呼籲，中國應停止類似破壞區域和平穩定的行徑，以免引起兩岸人民反感，海巡署始終秉持堅定的執法立場，周全應對，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

