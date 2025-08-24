朱立倫要求放了柯文哲！陳時奮嘆做了好球：賴清德可以這樣反殺

總統賴清德23日回應朱立倫要求釋放柯文哲和國民黨黨工。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨31區面臨罷免危機的立委成功在726、823守住，藍白粉視為一場大勝利，怎料藍營主席朱立倫竟以此要求立刻釋放因涉弊案遭羈押的前民眾黨主席柯文哲，和涉偽造罷綠連署的國民黨黨工；總統賴清德昨日（23日）說，必須尊重司法獨立。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）直言，朱立倫就是在說幹話，賴清德沒有必要如此正經的回應。

朱立倫昨晚在國民黨中央發表談話時，稱726、823這兩次是台灣人民用堅定意志所寫下的民主新頁，賴政府要終結社會撕裂對立，停止一切製造對立的政治操作，即刻釋放國民黨黨工。他還不忘稱，因涉京華城弊案和政治獻金假帳案遭羈押的柯文哲是被「政治收押」，也應該馬上獲釋，用公平公正的審判取代押人取供。

而賴清德隨後回應道，不分政黨、不論何人，只要違法、有證據，司法都要依法偵查、偵辦，這就是尊重司法，司法也勿枉勿縱，並非針對特別政黨跟特別的人。他希望朝野尊重司法判決，這個時候對任何案件、政黨領袖有太多著墨都沒有必要。

對此，陳時奮今天（24日）在臉書發文，「國民黨有31席區域立委通過罷免連署門檻，投票結果全數保住。朱立倫以為這是重大的民意勝利，企圖施壓賴總統釋放貪污的柯文哲與偽造文書的國民黨黨工。朱立倫在說幹話，賴總統竟然老實回答『政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重』。面對朱立倫的幹話，賴總統應該以牙還牙，用幹話回覆幹話。」

陳時奮接著「建議」賴清德應該這樣回朱立倫：「朱立倫主席的建議很有想像力，也很創新，更是制度上的突破。我樂意接受朱主席的建議，但不知應該如何著手。希望朱主席能把程序講清楚一點，總統要怎麼做才能讓檢察官與法官釋放貪污的柯文哲與偽造文書的國民黨黨工。只要朱主席把程序講清楚，我一定照做。」

陳時奮笑稱：「如果賴總統這麼講，球就回到國民黨那邊，最後出醜的會是朱立倫。要講幹話誰不會？賴總統應該參考一下！」

