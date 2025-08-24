批黃國昌龜縮、嗆記者 林淑芬：是「美國人阿爸」才故意搞爛台灣？

針對小孩是美國籍問題，民進黨立委林淑芬呼籲民眾黨主席黃國昌出來打球，是否因為穿上「美國人阿爸救生衣」，才故意在國會毀憲亂政、搞爛台灣？（資料照）

2025/08/24 19:49

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌被外界質疑太太專程於產前赴美、讓長子取得美國籍，他卻不願正面回應，更對媒體記者出言不遜，遭各界撻伐。民進黨立委林淑芬痛批，兒子有美國籍不是小孩的問題、是父母的安排，為什麼黃國昌當年要去做這件事？被戳到痛處才開始嗆記者、抹黑別人；呼籲黃國昌出來打球，是否因為穿上「美國人阿爸救生衣」，才故意在國會毀憲亂政、搞爛台灣？

林淑芬指出，黃國昌因個人財產申報贈與土地給長子，意外發現受贈者身分證字號開頭是「F17」、就是在國外出生。據黃國昌以往說詞，包括曾於2012年7月底至2013年4月赴美研究、兒子小六多益就考940分等資訊，黃國昌的太太極可能於2010年就赴美待產、生下長子，但黃自21日起至今，均未正面否認此議題，僅模糊焦點稱是「肉搜未成年小孩的違法變態行為」。

請繼續往下閱讀...

林淑芬直言，黃主席、黃大立委、黃市長參選人，兒子會有美國籍不是小孩的問題，是父母當初為什麼會這樣安排；這是大人的事，別把小孩扯進來。現在被發現是「美國人阿爸」，戳破其偽君子的真面目、被打到痛處，就不敢正面回答，開始龜縮，然後嗆記者、抹黑別人，就是要轉移焦點，十足地黃國昌風格。

林淑芬喊話，黃主席、黃大立委、黃市長參選人出來打球，是否因為穿上「美國人阿爸救生衣」，所以肆無忌憚，故意在國會毀憲亂政、惡改法律，甚至要讓串證串供的被告免於羈押，故意要搞垮台灣。

「我們大家只有一個台灣，當然都會怕，但穿上美國人阿爸救生衣的黃國昌就不怕！」林淑芬諷刺，究竟黃國昌是不是「美國人阿爸」？難道因為孩子是美國人就可以不在乎台灣的好壞、就能惡搞台灣？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法