藍將修法「反年改」 政院人士：應維護年金改革成果

2025/08/24 18:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕823大罷免失敗後，國民黨將在立法院推動反年改修法，立法院國民黨團及藍委已提出多項「停砍年金」修正草案。政院人士今日強調，2018年所完成的年金改革對下一代的權益影響極其重大，立法院、行政院及考試院應該要共同維護得來不易的年金改革成果。

資深幕僚指出，過去蔡英文總統籌立國家年金改革委員會，就是希望透過改革讓台灣的年金制度更加完善、更為永續，即使在過程中面臨諸多挑戰，政府在堅定的改革決心下，也完成了重要的改革工程，推行各種確保退撫基金永續發展的措施，讓「世世代代領得到，長長久久領到老」的目標能夠實現。

政院人士表示，2018年所完成的年金改革對下一代的權益影響極其重大，為公教人員年金制度的長治久安及退撫基金奠定了永續的基礎，不僅保障了現職公教人員退撫權益，也避免造成退休所得與現職人員待遇相近的不合理現象，立法院、行政院及考試院應該要共同維護得來不易的年金改革成果。

黨政人士也強調，民進黨執政9年來一直致力照顧全體國人，相較於馬英九任內8年基本工資只從17280元調升為20008元，額度僅2728元，漲幅只有15.8%，蔡英文總統到賴清德總統為了勞工調高基本工資9次，從20008元調升為28590元，調整額度8582元，調漲幅度為42.9%；除此之外，軍公教調薪部分，馬英九任內只調整一次3%，蔡英文及賴清德任內則是調整了4次，總計加薪14.7%。對於軍公教及勞工的照顧，民進黨政府絕對比國民黨政府更有魄力，更有決心。

