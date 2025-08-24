批港府修「監獄規則」壓迫良心犯 在台港人籲釋放黎智英

香港邊城青年24日舉辦「聲援黎智英」街頭短講，呼籲香港政府立即釋放黎智英。（記者塗建榮攝）

2025/08/24 18:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反「港版國安法」串謀勾結外國勢力等罪，遭中共關押已逾1700天。香港邊城青年等民團今日在西門町進行短講，痛批中國漠視香港在囚人士權利，要求立即釋放黎智英。

黎智英所涉國安案日前進行結案陳詞，黎智英透過代表大律師在庭上辯護說，在港版國安法生效後，已沒請求外國制裁香港，而過去相關言論，只是表達一己之見；黎及蘋果日報3家公司被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，案件8月22日起在香港西九龍裁判法院進行結案陳詞，該案此前已審理逾100多天。

台灣人權工作者李明哲短講表示，依照中國通過，強行讓香港執行的「國家安全法」，任何涉及國家安全的犯罪案件應由「指定法官」審理，而「指定法官」完全由特區行政長官指定。黎智英這樣言論自由的事件，在香港注定會被用「國家安全」為理由，受到關注以及不公平待遇。

李明哲指出，香港的陪審團制度是行之多年的制度，但因為「國家安全」，黎智英的審判是不許有陪審團的參與。香港的最高法庭、終審法院已通過批准黎智英聘請海外的大律師為其辯護，但香港政府卻要求中國人大釋法，用政治權力推翻了香港法院的判決。

李明哲批評，行政部門可以推翻法院的決定，而不受司法審查的時候，香港基本的司法獨立就完全消失。根據聯合國2015年修訂的《關押待遇的最低標準規則》，單獨囚禁可在特殊情況下實施，但將人單獨關押連續超過15天以上，被視為一種酷刑，應該要求絕對禁止。

李明哲質疑，黎智英遭單獨囚禁近1700天，香港政府竟然恬不知恥的對外宣稱，「黎智英先生單獨囚禁，是出於黎智英先生個人要求」。單獨囚禁對人的磨難，是讓人長期陷入「孤絕」的處境，用孤絕讓人覺得自己被世界遺忘，從而自我否定而屈服於強權。

李進一步說，今天黎智英的處境也是香港所有「良心犯」的處境，而香港政府並不對此滿足，港府新修訂的《監獄規則》，容許懲教署以不符合維護國安為名而限制或拒絕親友、律師，以致專職教士探訪特定在囚人士。

他分析，對於「良心犯」來說，坐牢不是最糟糕，最糟糕是感到自己被世界遺忘。這整套對「良心犯」心理的壓迫，在中國境內是行之多年，香港政府正在希望複製這樣的效果。代價就是香港由一個法治之都，淪為中國一黨專政的附庸城市。

台灣香港協會理事長桑普表示，黎智英是一個非常傲骨的人，自己當年有問黎智英，如果真的要離開香港，會挑哪個地方？黎智英說「台灣」，自己就說，要不要一起去台灣，黎親口說「不要」，因為黎說要當一個船長守護著，船長不會棄船離開。

桑普指出，黎智英希望有一個民主中國和民主的香港，這不影響他對台灣熱愛和認同，也不會支持台灣被共產黨統治。中共把黎智英視為天字第一案，可能會把人判重刑，但不是沒有機會，當初六四學運人士王丹也被視為天字第一案，但後來服刑後有被釋放，自己仍然保持樂觀，台灣及國際社會可要求中國釋放黎智英。

