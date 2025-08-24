為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧秀燕不選國民黨主席 溫朗東曝話中玄機：想找代理人保金身！

    盧秀燕表態不參選國民黨主席。（資料照）

    盧秀燕表態不參選國民黨主席。（資料照）

    2025/08/24 19:46

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨成功守住31席面臨罷免危機的立委後，黨主席朱立倫昨天（23日）表示功成身退，懇請被視為2028角逐總統大位有力人選的台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕今天（24日）表態不參選。不過政治評論員溫朗東揪盧秀燕發言中有一句話藏玄機，分析盧秀燕可能是想找「代理人」來扛黨主席會遭遇的炮火，以保護其金身。

    朱立倫23日喊話盧秀燕接任國民黨主席，盧秀燕今受訪時宣稱，現在台灣正面臨關稅衝擊，中部首當其衝，處於最困難的時候，「媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到，也因此我無法參選國民黨的黨主席！我要謝謝所有愛護我支持我勸進我參選國民黨黨主席的好朋友跟民眾，我知道這樣的鼓勵跟支持都是為了台灣好，其實我不選黨主席，只要黨有需要我也會在。」

    盧秀燕也強調，她「不會自外於黨務工作」，就像過去國民黨大小選戰，她無役不與，都全力以赴，她不必坐在主席的位置上，也會和大家同一陣線，「黨主席是民主選舉，不該由任何人指定，也應該讓有意願的人來競選，團結合作分工，才能勝利。」

    對此，溫朗東下午在臉書發文，「盧秀燕宣布不選黨主席，但語帶玄機說『不自外於黨務』，話已經講得很明，就是準備指派『盧媽代理人』出來打掉朱立倫。用代理人來扛黨主席會遭遇的炮火，保護自己的盧媽金身。朱立倫日前要指定盧秀燕當黨主席，這是一招『引蛇出洞』，想要逼出盧秀燕的真正動向。朱立倫當然不是真的想讓位，而是要盧秀燕表態參選，才能發動總攻勢。」

    他接著說：「朱立倫如果真的不想連任黨主席，就說自己不選就好，指定接班人實在不倫不類，馬上盧秀燕的幕僚就在群組裡到處罵朱立倫。朱立倫當然是想連任，才要搞怪招。現在盧媽出招，變成『盧媽代理人VS朱立倫』，球回到朱這邊，就看他怎麼接招。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播