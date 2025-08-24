為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    迫遷我駐處 學者：南非應建立自己的「一中」、別盲目迎合北京

    南非智庫「布倫特赫斯特基金會」前主任米爾斯（Greg Mills）與獨立評論員哈特利（Ray Hartley）直指，南非外交部強迫我代表處遷館形同「將主權與責任拱手讓給北京」。（路透檔案照）

    南非智庫「布倫特赫斯特基金會」前主任米爾斯（Greg Mills）與獨立評論員哈特利（Ray Hartley）直指，南非外交部強迫我代表處遷館形同「將主權與責任拱手讓給北京」。（路透檔案照）

    2025/08/24 18:42

    〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府7月公告，逕行將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。南非智庫「布倫特赫斯特基金會」（Brenthurst Foundation）前主任米爾斯（Greg Mills）與獨立評論員哈特利（Ray Hartley）直指，南非外交部此舉形同「將主權與責任拱手讓給北京」，盲目迎合北京立場，呼籲南非政府應效法捷克，建立屬於自己的「一中政策」。

    米爾斯與哈特利近期在南非媒體《Daily Friend》發表評論，以台捷關係對照台斐關係指出，「南非也需要自己的一個中國政策」，他們認為，捷克擁有自主的「一中政策」，奉行以國家利益出發的外交政策，以民主價值做為基礎深化與台灣的經貿及政治交流，在貿易、政治及人權議題上也不屈服於北京，展現價值觀取向的外交立場。

    米爾斯與哈特利指出，捷克的對中政策是有邏輯、有原則的反制，捷克的友台舉動雖然引發中國不滿，但事實證明捷克在與台灣深化交流的同時，並未因此失去經濟利益；對比捷克以國家利益為出發點的外交政策，南非對台灣的政策已陷入一種「外交虛無主義」─一切行動皆為討好北京、而非基於南非的外交戰略。

    米爾斯與哈特利批評，南非外交部據傳已向台灣發出最後通牒，要求代表處遷出首都，此舉形同南非「將主權與責任拱手讓給北京」，也將戰略判斷拱手讓給北京，「這不符合南非利益，只符合北京意志」，成為一種外交虛無主義；雖然中國是南非最大貿易夥伴，但南非並非毫無籌碼，中國仰賴南非原料、也需多元市場，若制裁南非將構成雙向傷害。

    米爾斯與哈特利指出，台灣是個民主國家，與南非共享自由價值；反觀中國是一黨專政，不僅打壓少數族群、支持俄羅斯侵略烏克蘭，也在南海進行擴張行動，其價值觀與南非憲法所標舉的法治、憲政和新聞自由背道而馳，「在大多數西方國家將北京視為戰略威脅時，南非卻成為俄國侵略行為辯護的共犯」，南非與中國站在一起，不僅與西方世界漸行漸遠，也將在長期外交與經貿關係上承受更大壓力。

