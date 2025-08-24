爭取高雄市長初選 邱議瑩、許智傑搶進三民區

民進黨立委邱議瑩提出市府四維行政中心遷到高雄車站新大樓構想。（記者葛祐豪翻攝）

2025/08/24 18:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選白熱化，立委許智傑、邱議瑩今天（24日）不約而同搶進三民區；邱議瑩提出市府四維行政中心遷到高雄車站新大樓構想，許智傑則承諾加速高鐵、黃線捷運等重大軌道建設進展。

邱議瑩傾聽之旅，今天再次前進三民區，於覆鼎金保安宮舉行，吸引數百市民參加。她提出全力推動市府四維行政中心暫搬遷到高雄車站新大樓，結合高雄車站大都更計畫，並串連三鳳中街、長明、後驛、車站動漫街鄰近4大商圈，及鐵路綠廊帶和車站天穹的觀光休閒特色，活絡商業機能。

邱議瑩說明，高雄車站大都更計畫，在高雄車站兩側興建旅宿與商用大樓，以及總面積約2000坪的公辦都更項目，總投資規模約60億；如果將四維行政中心遷移到商用大樓，對於洽公民眾，可善用台鐵、捷運、公車等大眾運輸更便利，人潮也能為商圈帶來繁榮；至於四維中心原址若推動都更，預估可創造至少300億以上商機，是雙贏策略。

最近動作頻頻的許智傑，接二連三舉行多場市民見面會， 今天邀請議長康裕成、議員何權峰、張博洋，也搶攻高雄第二大行政區─三民區，舉辦市民見面會，三民區里長聯誼會主席黃文良並率16位里長出席支持。

許智傑透露，兒時從嘉義搬來高雄，就先落腳三民區，在博愛國小就讀一陣子，再舉家搬至鳳山。他指出，三民區有後驛商圈、十全市場、大豐商圈，交通有國1、國10、輕軌、正在興建的黃線捷運等交通網絡，而高雄車站也展現新面貌，未來高鐵南延駛進高雄車站，是三民區的一大利多；若能獲得市民信任，他會加速高鐵、黃線捷運等重大軌道建設進展。

立委許智傑承諾加速高鐵、黃線捷運等重大軌道建設進展。（記者葛祐豪翻攝）

