公投沒過就修法？ 黃國昌：是回復鎖進「鳥籠公投法」前狀態

民眾黨主席黃國昌今（24日）直言，他早已跟立委羅智強商量過，且修正案僅是回復到2019年前、被綠營鎖進鳥籠公投法前的狀態，他當時說會全力支持，只是要跟黨團商量。（記者羅國嘉攝）

2025/08/24 18:12

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主導的「核三重啟公投」23日落幕，同意票434萬1432張，未達500萬0523票門檻、未通過，民眾黨主席黃國昌昨宣布，下會期啟動「公民投票法」修法，讓公投與選舉合併舉行，打破鳥籠公投，國民黨也表態支持。黃國昌今（24日）也直言，他早已跟立委羅智強商量過，且修正案僅是回復到2019年前、被綠營鎖進鳥籠公投法前的狀態，他當時說會全力支持，只是要跟黨團商量。

黃國昌今天到新北市三重區出席「亮金菁城堡樂園 祖孫愛無限」活動時被問及外界質疑「無效公投浪費納稅錢」，黃國昌還是將矛頭對準綠營直言，「若真的有綠營代表性人物說這種話，就代表沒有清楚檢討、反省」。他宣稱，大罷免才是真正的浪費公帑，第1波投票25比0、第2波投票7比0，最終都一事無成，「這才是浪費公帑」。

黃國昌表示，即便現行的公投受法規限制、「被鎖回鳥籠」，但這次的核三延役公投，仍展現非常清楚的民意海嘯。壓倒性的票數使得「非核家園」這塊神主牌，綠營也不得不放手；他指出，總統賴清德23日已在總統府記者會說得很清楚，等到台電為核三執行內部檢測後，就會向核安會提出延役申請，所以，「如果真的還抱著非核家園這塊神主牌，昨天賴清德怎會說，要提出申請這樣的事？」

至於下會期啟動「公民投票法」修法一事，黃國昌說，他已跟羅智強商量過了，羅提公投綁大選的公投法修正提案，其實只是回復到2019年、被綠營鎖進鳥籠公投法前的狀態，他也表示會全力支持，只不過要跟黨團商量。

黃國昌表示，黨團成員認為被綠營鎖進鳥籠的公投，必須要重新解放出來，否則按照綠營現在的玩法，公投不跟選舉綁在一起，然後又嫌公投投票率太低，「神也是你、鬼也是你，話全部都給綠營講就好了。」大家只要比較一下這次有罷免投票的公投，跟沒有罷免投票的公投，投票率差非常大。

黃國昌指出，現在綠營面對整個大罷免失敗、大崩潰，整個非核家園神主牌被台灣人民否決，他們還處於否認階段嗎？連沒有出來投票的人，都被說是不贊成的，這種反智、反民主的話都說得出來。

