嗆記者「提白癡問題」？黃國昌：是針對網友可笑問題

民眾黨主席黃國昌今受訪。（記者羅國嘉攝）

2025/08/24 17:22

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌近來被「美國爸爸」爭議纏身，近日被問及有關「美國律師執照被停權」一事，竟然當眾回嗆記者「這是什麼白癡問題」，引發議論。事後有人發現，竟是曾代表民眾黨參選高雄市長補選的吳益政之女，外界認為黃應該道歉？對此，黃國昌今出席活動時受訪表示，自己沒有嗆記者，而是針對「網友提出的可笑問題」。

黃國昌表示，「那天你們應該誤會了吧！我從頭到尾都沒有在嗆記者」，他那天質疑的對象，是記者所引述的、由網友所發問的問題，「所以我才會回答記者說，那是什麼白癡的問題，我說的是網友的問題非常可笑。」

黃國昌指出，吳益政是非常優秀的政治人物，自己之前曾去高雄找他，聊一些未來規劃，談得也很愉快，「政壇上的前輩給出的建議，我們都會虛心接受」。

黃國昌也說，「我現在待在台灣擔任立委，怎麼可能去繳美國律師公會的會費？」，因此，那天就是覺得，網友提問的這個問題很可笑，才會如此回答、質疑這是什麼白癡問題，但「怎麼變成我在嗆記者？」大家討論公共事務、政策時，應該還是要回到事實面。

黃國昌直言，針對他兒子未成年人個資這種非法肉搜的變態行為，他不會隨之起舞，這一句話從第一次這樣說，今天還是這樣說，未來繼續這樣問還是這樣說。

