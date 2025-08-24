中共又要洗腦！ 大閱兵前「搶功勞」 台灣老兵一句話戳破

圖為本月16日在台北中正紀念堂舉行的抗戰勝利八十週年紀念活動。相較於北京的高調閱兵，我方的紀念活動更著重於追思先烈，並強調抗戰是由中華民國所領導的史實。（路透）

2025/08/24 17:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》24日一篇深入報導指出，在第二次世界大戰結束八十週年之際，一場關於「誰才是抗日戰爭真正主力」的歷史話語權之爭，正在台灣與中國之間激烈上演。面對北京當局將於9月3日舉行大規模閱兵，意圖將抗戰功勞歸於己有的舉動，我國政府嚴正駁斥，並警告國人切勿赴中出席，為其篡改歷史的謊言背書。

報導引述現年99歲、曾親身參與抗日戰爭的老兵潘成發（譯音）在台北一場紀念活動上的激動回憶。他指出，當年與共軍是處於一種不安的同盟關係，「我們給了他們武器、裝備，是我們壯大了他們。」他痛陳：「日本人被打倒後，他們（共產黨）的下一個目標，就是中華民國。」

報導也引述我國陸委會主委邱垂正於8月15日的嚴正駁斥。邱垂正指出：「在中華民國抗日戰爭期間，中華人民共和國根本還不存在，但中共政權近年來一再扭曲事實，宣稱是共產黨領導了抗戰。」陸委會更重申中共當年「七分壯大自己，二分應付國府，一分抗日」的策略。

《路透》也捕捉到，相較於北京的高調閱兵，我方的紀念活動相對低調但意義深遠。國防部週四晚間在台北舉行的音樂會，特別安排了身著二戰時期國軍軍服的表演者，並播放「飛虎隊」（Flying Tigers）的歷史影像，節目單上更明確寫道：「歷史肯定，抗日戰爭是由中華民國領導並取得勝利。」

報導提及，中共官媒《人民日報》19日發文反擊，稱必須警惕有人試圖「歪曲和偽造中國共產黨作為國家中流砥柱」的角色。北京宣稱勝利屬於全體中國人民，更意圖將1945年台灣脫離日本殖民，與其「回歸」中共治下劃上等號。我方則明確反駁，任何戰後協議，都從未提及要將台灣交給1949年底才成立的中華人民共和國。

