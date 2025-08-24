為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共又要洗腦！ 大閱兵前「搶功勞」 台灣老兵一句話戳破

    圖為本月16日在台北中正紀念堂舉行的抗戰勝利八十週年紀念活動。相較於北京的高調閱兵，我方的紀念活動更著重於追思先烈，並強調抗戰是由中華民國所領導的史實。（路透）

    圖為本月16日在台北中正紀念堂舉行的抗戰勝利八十週年紀念活動。相較於北京的高調閱兵，我方的紀念活動更著重於追思先烈，並強調抗戰是由中華民國所領導的史實。（路透）

    2025/08/24 17:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》24日一篇深入報導指出，在第二次世界大戰結束八十週年之際，一場關於「誰才是抗日戰爭真正主力」的歷史話語權之爭，正在台灣與中國之間激烈上演。面對北京當局將於9月3日舉行大規模閱兵，意圖將抗戰功勞歸於己有的舉動，我國政府嚴正駁斥，並警告國人切勿赴中出席，為其篡改歷史的謊言背書。

    報導引述現年99歲、曾親身參與抗日戰爭的老兵潘成發（譯音）在台北一場紀念活動上的激動回憶。他指出，當年與共軍是處於一種不安的同盟關係，「我們給了他們武器、裝備，是我們壯大了他們。」他痛陳：「日本人被打倒後，他們（共產黨）的下一個目標，就是中華民國。」

    報導也引述我國陸委會主委邱垂正於8月15日的嚴正駁斥。邱垂正指出：「在中華民國抗日戰爭期間，中華人民共和國根本還不存在，但中共政權近年來一再扭曲事實，宣稱是共產黨領導了抗戰。」陸委會更重申中共當年「七分壯大自己，二分應付國府，一分抗日」的策略。

    《路透》也捕捉到，相較於北京的高調閱兵，我方的紀念活動相對低調但意義深遠。國防部週四晚間在台北舉行的音樂會，特別安排了身著二戰時期國軍軍服的表演者，並播放「飛虎隊」（Flying Tigers）的歷史影像，節目單上更明確寫道：「歷史肯定，抗日戰爭是由中華民國領導並取得勝利。」

    報導提及，中共官媒《人民日報》19日發文反擊，稱必須警惕有人試圖「歪曲和偽造中國共產黨作為國家中流砥柱」的角色。北京宣稱勝利屬於全體中國人民，更意圖將1945年台灣脫離日本殖民，與其「回歸」中共治下劃上等號。我方則明確反駁，任何戰後協議，都從未提及要將台灣交給1949年底才成立的中華人民共和國。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播