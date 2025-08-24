為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    促朝野理性討論 陳冠廷籲建立跨黨派重大政策諮詢平台

    民進黨立委陳冠廷呼籲應該考慮召開跨黨派國是會議，建立跨黨派的重大政策諮詢平台（資料照）

    民進黨立委陳冠廷呼籲應該考慮召開跨黨派國是會議，建立跨黨派的重大政策諮詢平台（資料照）

    2025/08/24 17:05

    〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德昨提出內閣人事改組、經濟民生優先等四大調整，其中包含調整行政、立法的互動，期盼朝野更多對話。民進黨立委陳冠廷今接受本報訪問時說，應該考慮召開跨黨派國是會議，建立跨黨派的重大政策諮詢平台，例如國是會議，領袖會談，在重大法案推動之前，邀請在野黨，進行充分的實質朝野協商。

    民進黨立委李柏毅指出，去年2月1號立法院就職，當時新政府還未上任，就面對許多急就章的法案，而朝野又各有表述，加上行政並無主導權，讓整體協調溝通機制的步伐無法一致。接下來的預算會期，經濟、民生絕對是優先方向，總統也持續釋出善意、希望政局不要對立，黨團會不斷努力，進行善意討論，期待能最大化朝野之間對國家發展的共識。

    陳冠廷認為，應該考慮召開跨黨派國是會議，建立制度化的協商平台，讓理性討論取代極端對立，逐步形成國家基本共識，不放大少數人物或網紅的聲音，不誇飾或輕視國內外的重要議題，這才能重新獲得民眾的信任。

    陳冠廷建議，建立跨黨派的重大政策諮詢平台，例如國是會議，領袖會談，在重大法案推動之前，邀請在野黨，進行充分的實質朝野協商。

    民進黨立委王美惠也說，大罷免與公投已告一段落，昨天總統所提出的四大調整，都是社會高度關切的核心議題，更是民眾日常生活中最直接的期待。她嚴正要求行政團隊，務必提出具體可行的方案，把理念轉化為實際可執行的政策計畫，並清楚展現成果，這樣才能切實回應人民的需求。

