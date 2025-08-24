為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    盧秀燕不選黨主席 徐榛蔚、傅崐萁無回應

    花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁（資料照）

    花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁（資料照）

    2025/08/24 17:10

    〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨主席朱立倫23日喊話，懇請台中市長盧秀燕接任黨主席，盧秀燕今（24日）受訪時表示，因應關稅衝擊，「最困難的時候，媽媽會留在家，也因此我無法參選國民黨的黨主席。」對此記者詢問花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁看法，縣府新聞科回應說，「縣長沒有回應」，傅崐萁則無接聽。

    花蓮縣議會國民黨團發言人吳建志說，盧市長的選擇是一種對市民的誠信，她沒有被黨內聲浪或外界期待所左右，而是堅守「說到做到」的承諾。

    吳建志說，對一位政治人物而言，最可貴的就是誠信。當民進黨政府不斷跳票、違背承諾，盧秀燕的態度正好形成鮮明對比，讓人民看見什麼才是真正的政治承擔。盧市長展現對國民黨團結的高度，沒有把個人聲望凌駕於黨務上，而是強調「不會自外於黨務」，呼籲讓有意願的人來競逐，透過公平競爭、分工合作，才能凝聚最大力量，這種態度避免藍營因權力爭奪再度陷入內耗，也讓黨主席選舉回歸制度與民主正常軌道。

    吳建志認為，基層在新世代領導人身上，希望看到堅守承諾、重視團結、勇於承擔，更是未來勝選、重返執政最需要的力量。盧秀燕以「快刀斬亂麻」方式，澄清傳言、釋放善意，同時保留團結的基礎，這就是政治智慧。

