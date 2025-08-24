為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    盧秀燕不選黨主席 黃國昌：等黨主席底定 討論2026藍白合

    民眾黨主席黃國昌表示，盧秀燕是優秀的政治人物，也展現專注市政、帶領中部產業度過高關稅衝擊的決心。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌表示，盧秀燕是優秀的政治人物，也展現專注市政、帶領中部產業度過高關稅衝擊的決心。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/24 17:31

    〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨主席朱立倫23日懇請台中市長盧秀燕接棒黨主席，盧秀燕今天表態不參選。對此，民眾黨主席黃國昌表示，盧秀燕是優秀的政治人物，也展現專注市政、帶領中部產業度過高關稅衝擊的決心。國民黨主席人選屬該黨內部程序，予以尊重；對民眾黨而言，當務之急是把自身工作做好，展現最大誠意與善意，待國民黨人選底定後，雙方仍可就2026布局展開討論與合作。

    黃國昌表示，盧秀燕是個優秀的政治人物，也是政治上的前輩，相信盧也有許多面向需要考慮。面對美國高關稅，中央政府處理荒腔走板，造成中部工具機產業嚴重衝擊，他當時在台中、彰化與業者座談時就已聽到許多心聲。盧選擇專注市政，持續帶領中部產業度過難關，展現了承擔的決心。

    至於國民黨黨主席選舉，黃國昌強調，那是國民黨的黨內民主程序，應予尊重；對民眾黨而言，最重要的是把自己做好，展現最大誠意與善意，等國民黨主席人選底定後，雙方仍可就2026布局進行討論與溝通。

