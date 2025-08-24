內幕》層峰出手！執政黨啟動路線調整 國會不再焦土戰

立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜等多位幹部今天相繼宣布卸任，各界關注黨團總召柯建銘（中）動向。（資料照）

2025/08/24 16:45

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕，賴政府啟動內閣人事等「四個調整」，立法院民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等多位幹部今也相繼宣布卸任，各界關注黨團總召柯建銘的「去留」動向。據悉，決策高層無意干涉黨團改組，但將啟動路線調整，確保政治議題有效掌控、決策指令如實傳達，在國會的朝野互動上，不再採取焦土政策。

近來民進黨檢討聲浪四起，行政院首當其衝，尤其「普發現金」議題未提對案、態度反覆，被指責是罷免失利的因素之一。據了解，府院原規劃在國民黨、民眾黨兩黨版本間擇一支持，並提出「排富」但書，甚至是另提版本草案，但均未獲立院黨團主事者同意。另在禁伐補償、公糧補貼等議題攻防上，行政院的因應對策也多次遭否決。

據透露，行政立法溝通平台雖已存在，但落實得不夠徹底，許多經決策高層拍板的政治議題走向、行政院提出的對策或對案，皆未能從相關管道如實傳達到黨團與基層。對於柯建銘是否續任黨團總召，決策高層尊重黨團自主，但面對國會堅壁清野態勢，執政黨將啟動路線調整，不再採取焦土政策。

在調整行政、立法互動的具體做法上，據了解，首先，強化落實行政立法溝通平台的機制，決策圈核心的總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，執掌政策議題控管，落實府院與黨團的協調；另一方面，賴總統每週主持的府院黨及黨團例行會議，將從邀請黨團三長，擴大邀請黨團幹部參與，確保層峰指令精準下達。

針對與在野黨的互動方面，賴總統昨提及行政院長、立法院長透過正常管道協商，可以再發揮效果。據透露，此前中央政府總預算遭大幅刪減，立法院長韓國瑜曾在國政會商建議以「追加減預算」處理，這就是朝野有效協商的前例，後續政院將加強與韓院長的溝通；對於法案推動，層峰的態度仍是「有共識先推，無共識就協商，不必焦土」。

