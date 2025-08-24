為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    內幕》層峰出手！執政黨啟動路線調整 國會不再焦土戰

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜等多位幹部今天相繼宣布卸任，各界關注黨團總召柯建銘（中）動向。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜等多位幹部今天相繼宣布卸任，各界關注黨團總召柯建銘（中）動向。（資料照）

    2025/08/24 16:45

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕，賴政府啟動內閣人事等「四個調整」，立法院民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等多位幹部今也相繼宣布卸任，各界關注黨團總召柯建銘的「去留」動向。據悉，決策高層無意干涉黨團改組，但將啟動路線調整，確保政治議題有效掌控、決策指令如實傳達，在國會的朝野互動上，不再採取焦土政策。

    近來民進黨檢討聲浪四起，行政院首當其衝，尤其「普發現金」議題未提對案、態度反覆，被指責是罷免失利的因素之一。據了解，府院原規劃在國民黨、民眾黨兩黨版本間擇一支持，並提出「排富」但書，甚至是另提版本草案，但均未獲立院黨團主事者同意。另在禁伐補償、公糧補貼等議題攻防上，行政院的因應對策也多次遭否決。

    據透露，行政立法溝通平台雖已存在，但落實得不夠徹底，許多經決策高層拍板的政治議題走向、行政院提出的對策或對案，皆未能從相關管道如實傳達到黨團與基層。對於柯建銘是否續任黨團總召，決策高層尊重黨團自主，但面對國會堅壁清野態勢，執政黨將啟動路線調整，不再採取焦土政策。

    在調整行政、立法互動的具體做法上，據了解，首先，強化落實行政立法溝通平台的機制，決策圈核心的總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，執掌政策議題控管，落實府院與黨團的協調；另一方面，賴總統每週主持的府院黨及黨團例行會議，將從邀請黨團三長，擴大邀請黨團幹部參與，確保層峰指令精準下達。

    針對與在野黨的互動方面，賴總統昨提及行政院長、立法院長透過正常管道協商，可以再發揮效果。據透露，此前中央政府總預算遭大幅刪減，立法院長韓國瑜曾在國政會商建議以「追加減預算」處理，這就是朝野有效協商的前例，後續政院將加強與韓院長的溝通；對於法案推動，層峰的態度仍是「有共識先推，無共識就協商，不必焦土」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播