盧秀燕宣布不選黨主席 台中藍白民代支持

台中市長盧秀燕（右2）今宣布不參選黨主席，藍委黃健豪（右1）表態支持她顧好市政、民生的決定。（擷取自黃健豪臉書）

2025/08/24 17:15

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕今天宣布確定不選國民黨黨主席，國民黨台中市立委黃健豪、羅廷瑋都表態支持盧的政治決定，認為台中目前面對關稅的經濟問題，應該要顧好民生，而國民黨此刻，不應該指定接班人，而是共同承擔、分工合作；民眾黨台中市議員江和樹也說，反罷剛結束，目前要關注民生經濟，尊重盧秀燕的決定。

國民黨立委黃健豪表示，作為台中市的民意代表，支持盧市長的政治決定。首先是經濟問題，美國對等關稅衝擊台中為數眾多的中小企業，包含機械、自行車、工具機及木工機等，台中目前已經有33家企業提出減班，盧市長因此決定要繼續專心做好民選首長的工作，顧好民生。

再來是政治問題，擔任黨主席與承擔責任，不是等號。盧市長過去一年多沒有擔任黨職，但她依然在競選及輔選工作盡心盡力，而且實質有效。如果接任黨主席，必須完成縣市長和民代的提名，這樣她一邊面對關稅衝擊、一邊處理民生市政、同時還要熟悉黨務並負責提名，我們到底是在支持她，還是在消耗她？

黃健豪認為，只要具全國知名度、且能促成兩大在野黨合作，都是適合接棒主席的人選。國民黨此刻，需要的不是一位救世主，也不應指定接班，而是每一位領袖一起承擔責任、分工合作，才是我們政黨及國家再起的生機。

羅廷瑋立委也說，台中產業的心聲、台中市民家人的心聲，就是要媽媽留在家，守護台中、專注市政。這段時間惡罷讓台灣全體國人疲於奔命，自己完全支持盧秀燕市長不參選黨主席，把重心放在民生經濟，這才是最智慧的抉擇。

民眾黨台中市議員江和樹則認為，美國關稅重創台灣產業，台中的機械工業、自行車產業等九大工業，都面臨極具的威脅，可預期的未來將有嚴重的經濟民生問題、勞工失業問題，盧秀燕市長對市民有承諾「媽媽會在家」，應尊重盧秀燕市長的個人意願，不該強迫她不守信用。

