陽明交大醫學生酸台派「唐兒」 遭指歧視還回嗆！

陽明交大一名醫學生在網上說出歧視唐氏症患者的詞彙挨轟（資料照）

2025/08/24 18:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第二波進入三階的7件國民黨立委罷免案及民眾黨主推的核三公投已於昨天（23日）落幕，看到大罷免大失敗，藍白嗨翻在網上大肆譏諷台派青鳥，並稱投票結果在在顯示賴清德是只有40%民意支持的總統。一名網友昨日提到公投投票率不到3成，只有400多萬人支持白營主席黃國昌，按照小草邏輯就是全國有逾8成的人反對這場公投，結果釣出小草怒嗆，還說出涉嫌歧視唐氏症患者的字眼。事後這名小草被發現是陽明交通大學醫學系的學生，未來有可能成為醫生的人居然說出疑似鄙視特定病症的話，讓大批網友炸鍋。

823核三公投投票率為29.5%，最終統計有434萬1432票贊成，151萬1693票反對，雖然同意票多於不同意票，但因未達成案門檻（500萬523張同意票）而宣告不通過。昨天傍晚6點左右，有名網友在Threads上拿藍白粉嘲諷賴清德是少數民意選出來的總統的邏輯狠酸，「真不敢相信，支持黃國昌公投的人數只有410萬人（當時的開票數字），也就是說全國82%的人都反對這個公投。全國82%的人都不信任黃國昌。全國82%的人都認為黃國昌應該下台。」

請繼續往下閱讀...

該貼文曝光後引發熱烈討論，釣出一名小草在底下留言嗆聲：「當初韓國瑜罷免投票，同意94萬，韓說感謝136萬不同意跟不投票的鄉親支持，綠營批『白痴自我安慰』，今天卻換成綠營說『只有18%投同意重啟，所以82%都反黃國昌』……智障！真他X白痴雙標仔！」原PO看到後回覆：「你怎麼跟你們黨主席一樣，喜歡亂罵別人白痴？那你可以跟我說一下，賴清德少數民意40%是怎麼算的嗎？」

該名小草繼續嗆：「笑死你可以先回答我邏輯死亡的問題嗎？喔40%喔，投票結果啊。什麼？你說那沒投票的呢？哇沒投票自動歸給賴清德喔？你哪來的自信啊？本來覺得你笑得很燦爛像個陽光男孩，現在覺得唐唐（此處以糖果Emoji取代）的呵！」

有其他網友點進該小草的社群主頁一看，可以看到其簡介稱畢業於建中，目前正就讀於陽明交大醫學院醫學系，忍不住留言：「身為一個醫學生，用唐氏症來取笑別人？你對的起你頭上那間學校嗎？你對的起醫生這個職業嗎？你對的起在第一線付出的醫生們嗎？希望你可以正視這個問題！」沒想到該小草回嗆：「好了啦情勒大師 請你吃顆唐（此處同樣以糖果Emoji取代）可以嗎？」

該小草的言論隨即讓鄉民炸鍋，台中澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲今天也跳出來譴責，並公開該名小草的全名，「陽明交通大學的大六醫學生簡X，在Threads上與人筆戰，用唐氏症來形容對方，在文章中用糖果的Emoji來借代。2023年，說人『很唐』在中國互聯網上流行起來，最早是來自直播中遊戲或是行為的嘲笑；最近在台灣，JINS這個品牌的影片引用街訪提到了『很唐』，還搭配了唐氏症患者的影片，現在已經道歉下架。」

杜承哲接著說：「也不用急著為簡先生辯護，因為當有人提醒他『身為一個醫學生，用唐氏症取笑別人』，他並不是否認，而是說『好了啦情勒大師』。並不難看得出來，他很清楚這樣罵人是什麼意思。有留言指出，此人謾罵是長期慣犯，也曾經被通報學校後道歉，之後又開小帳繼續騷擾網友。各大醫院還是要記住這個響亮的名字比較好，因為很多民眾都已經印象深刻了！歡迎提告，不告是俗辣！」

翻看簡男過往在Threads的互動紀錄，可以看到他時常攻擊台派青鳥，要不就是人身攻擊，羞辱他人長相，823結果出爐後更是到處留言嘲諷對投票結果感到沮喪的網友。除此之外，先前黃國昌為了救涉弊案遭羈押的柯文哲，打算修刑事訴訟法刪除勾串之虞可羈押的事由，遭檢察官協會發聲打臉抨擊，簡男也跳出來砲轟該協會是「一堆狗娘養的狗」；白營雲林縣黨部副主委林宜豊日前發文批藍營對823公投不積極，強調「民眾黨不是國民黨的小弟」掀議，簡男也留言嗆「要開噴前可以先做功課嗎？內奸」。

陽明交大一名醫學生嘲諷他人「唐唐（糖糖）的」。（圖翻攝自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法