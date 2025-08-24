為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫要交棒盧秀燕不接 凌濤：離登記還有很多機會跟空間

    朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤受訪表示，離登記還有一段時間，黨內還有很多的機會跟空間可以繼續來討論。（資料照）

    朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤受訪表示，離登記還有一段時間，黨內還有很多的機會跟空間可以繼續來討論。（資料照）

    2025/08/24 16:28

    〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕今（24日）表態不會參選國民黨主席，外界關注國民黨接下來的黨主席人選，黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤受訪表示，離登記還有一段時間，黨內還有很多的機會跟空間可以繼續來討論。

    盧秀燕今日表示，目前台灣面臨美國關稅重創，中部首當其衝，並兩次強調，她曾說過「最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到」；針對朱立倫點她接棒黨主席，盧秀燕則說，國民黨是一個民主的政黨、民主的大黨，黨主席的職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應該由有意的人來公平競選。

    凌濤表示，盧秀燕對於關稅、中小企業在台中受到的衝擊，充分展現她的關懷及務實，這就是大家喜愛的「媽媽市長」，在這個基調也可以看到，黨內的選舉沒有欽定跟指定，還是必須經過競爭程序。確實因為昨天朱立倫主席也是提到懇請、拜託，希望來懇請有好的人才來接棒，希望國民黨穩健把2026贏下來，走向2028重返執政。

    凌濤指出，從過去2022年的市長縣市首長選舉，朱立倫當總教練，他都是用好的人才，一定要懇求，拜託大家並肩作戰這個基調，一路走到2025年他完成國民黨的政治任務，希望堅定交棒，才會在昨天晚上提出，外界現在認為聲望最高、最能帶領國民黨重返執政，贏得2026、2028人選，他把這樣的期待講出來，也懇請盧秀燕市長進一步考慮。

    凌濤說，盧市長是顧家的「媽媽市長」，離國民黨主席選舉登記還有一段時間，黨內還有很多的機會跟空間可以繼續來討論。

    對於黨內基層感到焦慮，凌濤表示，這段時間只要有相關議題，包括從726全力的作戰一路到823，沒有任何一場造勢、空戰、CF，有任何的鬆懈。所以我們過去的基調，就是希望823之前不要討論黨主席選舉，現在因為在823政治任務已經完成，我們31比0完封，這是國民黨支持者跟在野支持者希望看到的方向，所以過程中彼此都是鼓勵、肯定、並肩作戰，應該沒有太多的紛擾。

    凌濤說，如果大家有一些期待、焦慮的部分，希望在這過程中可以走向2026勝選及2028的重返執政，因為離國民黨登記還有10多天的時間，大家還是可以充分表達自己的想法。

    對於國民黨新媒體部主任韋淳祐今日透過臉書感性告別，凌濤表示，每一任主席就是一任接一任，上一任接給我們，我們會在正式完成後交給下一任，但我們整個青年團隊，是這四年來，創作出來對於回應台灣社群對話，比較快速的團隊，那他們也會跟我們一起，在未來在各種角度，幫在野黨加油，希望2028真的能重返執政。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播