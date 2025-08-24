朱立倫要交棒盧秀燕不接 凌濤：離登記還有很多機會跟空間

朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤受訪表示，離登記還有一段時間，黨內還有很多的機會跟空間可以繼續來討論。（資料照）

2025/08/24 16:28

〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕今（24日）表態不會參選國民黨主席，外界關注國民黨接下來的黨主席人選，黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤受訪表示，離登記還有一段時間，黨內還有很多的機會跟空間可以繼續來討論。

盧秀燕今日表示，目前台灣面臨美國關稅重創，中部首當其衝，並兩次強調，她曾說過「最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到」；針對朱立倫點她接棒黨主席，盧秀燕則說，國民黨是一個民主的政黨、民主的大黨，黨主席的職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應該由有意的人來公平競選。

凌濤表示，盧秀燕對於關稅、中小企業在台中受到的衝擊，充分展現她的關懷及務實，這就是大家喜愛的「媽媽市長」，在這個基調也可以看到，黨內的選舉沒有欽定跟指定，還是必須經過競爭程序。確實因為昨天朱立倫主席也是提到懇請、拜託，希望來懇請有好的人才來接棒，希望國民黨穩健把2026贏下來，走向2028重返執政。

凌濤指出，從過去2022年的市長縣市首長選舉，朱立倫當總教練，他都是用好的人才，一定要懇求，拜託大家並肩作戰這個基調，一路走到2025年他完成國民黨的政治任務，希望堅定交棒，才會在昨天晚上提出，外界現在認為聲望最高、最能帶領國民黨重返執政，贏得2026、2028人選，他把這樣的期待講出來，也懇請盧秀燕市長進一步考慮。

凌濤說，盧市長是顧家的「媽媽市長」，離國民黨主席選舉登記還有一段時間，黨內還有很多的機會跟空間可以繼續來討論。

對於黨內基層感到焦慮，凌濤表示，這段時間只要有相關議題，包括從726全力的作戰一路到823，沒有任何一場造勢、空戰、CF，有任何的鬆懈。所以我們過去的基調，就是希望823之前不要討論黨主席選舉，現在因為在823政治任務已經完成，我們31比0完封，這是國民黨支持者跟在野支持者希望看到的方向，所以過程中彼此都是鼓勵、肯定、並肩作戰，應該沒有太多的紛擾。

凌濤說，如果大家有一些期待、焦慮的部分，希望在這過程中可以走向2026勝選及2028的重返執政，因為離國民黨登記還有10多天的時間，大家還是可以充分表達自己的想法。

對於國民黨新媒體部主任韋淳祐今日透過臉書感性告別，凌濤表示，每一任主席就是一任接一任，上一任接給我們，我們會在正式完成後交給下一任，但我們整個青年團隊，是這四年來，創作出來對於回應台灣社群對話，比較快速的團隊，那他們也會跟我們一起，在未來在各種角度，幫在野黨加油，希望2028真的能重返執政。

