    首頁　>　政治

    盧秀燕不選黨主席 南投縣長許淑華：人選明朗再決定支持誰

    南投縣長許淑華（左1）明確表示不會參選國民黨主席。（資料照）

    2025/08/24 16:31

    〔記者陳鳳麗、俞肇福／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨晚宣布要交棒給盧秀燕，請其接任黨主席，但盧秀燕今天表明不選黨主席，誰是下任國民黨主席人選備受矚目，有人點名南投縣長許淑華，許淑華明確表示，從未想過選黨主席，會專心縣政。至於會支持誰，黨內像蔣萬安、鄭麗文都是優秀人才，俟人選明朗化，會參酌黨員意向再來決定支持誰。

    許淑華日前曾在廣播節目中受訪說「若盧秀燕參選不會再有其他競爭者」，今天有人點名她也可出來參選黨主席，但她表示「從未想過選黨主席」，除了自己在黨內的輩份不夠外，目前第一要務是專心縣政，因為還有政見未實現，必須繼續拚，並持續在下屆任期來完成。

    許淑華說，黨內具參選資格的優秀人才很多，像鄭麗文、蔣萬安等人，若他們有意參選都是很好的人選，只要政策論述能力好，可以帶領國民黨的都是好人選，目前因人選不明朗，也還無法表態支持誰。

    基隆市長謝國樑則表示，尊重盧市長的決定，支持所有有能力者參與，他也會繼續專注在市政工作上；連江縣長王忠銘指出，他個人沒有參選意願，也沒有支持誰參加國民黨黨主席選舉，他近日都在馬祖，專注縣政工作。

    基隆市長謝國樑表示，他沒有要選黨主席，他支持所有有能力者參與選舉。（資料照）

    連江縣長王忠銘表示，專注縣政，沒有意願參選國民黨主席。（圖為王忠銘提供）

