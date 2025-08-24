民進黨大檢討！吳思瑤宣布不續任立院黨鞭

立法院民進黨團幹事長吳思瑤今日宣布，將不續任黨團幹事長。（資料照）

2025/08/24 15:59

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免昨以失敗告終，民進黨內掀起檢討聲浪。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今日宣布，將不續任黨團幹事長，並主張當內閣人事進行改組，黨務部門補強戰力，都是民進黨虛心反省、回應民意的負責任表現，黨團也是執政團隊一份子，也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。

吳思瑤指出，怎麼定義726、823？借用葉霸老師的話「我們不是失敗，只是還沒有成功。」她要向偉大的公民朋友致敬，感謝一路有你、妳們同行，懷憂但不喪志，苦盡才能甘來，面對困局及挑戰，執政團隊必須反求諸己，做出讓社會有感的改變。

吳續指，內閣人事進行改組，黨務部門補強戰力，都是民進黨虛心反省、回應民意的負責任表現，黨團也是執政團隊一份子，她主張立院黨團也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。

「我個人將不再續任黨團幹事長職務！」吳思瑤說，藍白當家國會失序，過去三個會期51戰隊屢戰屢敗但屢敗屢戰，過程刻骨銘心，一切都不容易，不為挫敗找理由，要為成功找方法。

吳思瑤強調，行政立法一體，當行政團隊重整旗鼓，她呼籲黨團也要同步進行改造，調整戰術，提升戰力，反守為攻，民進黨團是國會民主的守護者，為捍衛正常國會而奮鬥，51戰隊必須讓自己更強也更好。

她重申，相信黨團幹部注入新血，能讓51戰隊一新氣象，更強韌有力，期待新會期組成新戰隊，請大家持續鞭策我們，也不吝給予鼓舞的力量，「這一年半，感謝有您，謝謝大家！」

