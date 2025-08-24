為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨大檢討！吳思瑤宣布不續任立院黨鞭

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤今日宣布，將不續任黨團幹事長。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤今日宣布，將不續任黨團幹事長。（資料照）

    2025/08/24 15:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免昨以失敗告終，民進黨內掀起檢討聲浪。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今日宣布，將不續任黨團幹事長，並主張當內閣人事進行改組，黨務部門補強戰力，都是民進黨虛心反省、回應民意的負責任表現，黨團也是執政團隊一份子，也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。

    吳思瑤指出，怎麼定義726、823？借用葉霸老師的話「我們不是失敗，只是還沒有成功。」她要向偉大的公民朋友致敬，感謝一路有你、妳們同行，懷憂但不喪志，苦盡才能甘來，面對困局及挑戰，執政團隊必須反求諸己，做出讓社會有感的改變。

    吳續指，內閣人事進行改組，黨務部門補強戰力，都是民進黨虛心反省、回應民意的負責任表現，黨團也是執政團隊一份子，她主張立院黨團也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。

    「我個人將不再續任黨團幹事長職務！」吳思瑤說，藍白當家國會失序，過去三個會期51戰隊屢戰屢敗但屢敗屢戰，過程刻骨銘心，一切都不容易，不為挫敗找理由，要為成功找方法。

    吳思瑤強調，行政立法一體，當行政團隊重整旗鼓，她呼籲黨團也要同步進行改造，調整戰術，提升戰力，反守為攻，民進黨團是國會民主的守護者，為捍衛正常國會而奮鬥，51戰隊必須讓自己更強也更好。

    她重申，相信黨團幹部注入新血，能讓51戰隊一新氣象，更強韌有力，期待新會期組成新戰隊，請大家持續鞭策我們，也不吝給予鼓舞的力量，「這一年半，感謝有您，謝謝大家！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播