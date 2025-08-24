為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免後大檢討 立院民進黨團正副書記長3人請辭

    2025/08/24 16:22

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免昨以失敗告終，民進黨內掀起檢討聲浪。立法院民進黨團書記長陳培瑜今日表示，身為本會期的書記長，除了黨團事務，也全力投入罷免運動，她將卸下黨團書記長一職，但不論是不是幹部，依然會與51戰隊並肩作戰，繼續在崗位上耕耘，為公共議題努力，為台灣的民主與自由奮鬥不懈。此外，黨團副書記長林月琴、郭昱晴2人也在稍早發文請辭。

    陳培瑜指出，726、823罷免，民進黨坦然接受投票結果，這段日子以來，許多朋友不眠不休、全心投入，一起走過最艱難的時刻，對每一位在路上支持、鼓勵、付出的朋友，她心中充滿感激，而大家的期待和意見我們都聽到了，調整已經在發生中。

    陳培瑜說，在擔任書記長的這段時間，感謝柯總召、吳思瑤幹事長，以及51戰隊每一位委員，因為有大家的攜手合作，黨團工作才能順利推動；她更要謝謝所有幕後的英雄，黨團辦公室與她個人辦公室的助理夥伴們，「你們的努力，讓我們能在議場上堅定發聲，持續守護民主。」

    陳強調，這不是結束，而是另一個開始，「無論時局如何改變，唯一不變的是，台灣是我們的國家，我會跟大家一起守護！再次謝謝大家。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播