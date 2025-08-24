大罷免後大檢討 立院民進黨團正副書記長3人請辭

2025/08/24 16:22

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免昨以失敗告終，民進黨內掀起檢討聲浪。立法院民進黨團書記長陳培瑜今日表示，身為本會期的書記長，除了黨團事務，也全力投入罷免運動，她將卸下黨團書記長一職，但不論是不是幹部，依然會與51戰隊並肩作戰，繼續在崗位上耕耘，為公共議題努力，為台灣的民主與自由奮鬥不懈。此外，黨團副書記長林月琴、郭昱晴2人也在稍早發文請辭。

陳培瑜指出，726、823罷免，民進黨坦然接受投票結果，這段日子以來，許多朋友不眠不休、全心投入，一起走過最艱難的時刻，對每一位在路上支持、鼓勵、付出的朋友，她心中充滿感激，而大家的期待和意見我們都聽到了，調整已經在發生中。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜說，在擔任書記長的這段時間，感謝柯總召、吳思瑤幹事長，以及51戰隊每一位委員，因為有大家的攜手合作，黨團工作才能順利推動；她更要謝謝所有幕後的英雄，黨團辦公室與她個人辦公室的助理夥伴們，「你們的努力，讓我們能在議場上堅定發聲，持續守護民主。」

陳強調，這不是結束，而是另一個開始，「無論時局如何改變，唯一不變的是，台灣是我們的國家，我會跟大家一起守護！再次謝謝大家。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法