合作取代對立 吳思瑤：民進黨團、政院將提「對案」促朝野溝通

立院民進黨團幹事長吳思瑤坦言，過去這一年半，民進黨團不支持藍白所提議案時，以反對到底為主，但在未來，執政黨的立法、行政部門會努力提出對案，與在野黨協調、溝通。（資料照）

2025/08/24 16:05

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德昨提出內閣人事改組、經濟民生優先等4大調整，其中包含調整行政、立法的互動，期盼朝野更多對話。民進黨團今表示，未來在態度上會以合作來取代對立，即便在野黨所提議案是民進黨團不認同的，會與行政部門提出對案，進一步與在野討論、溝通，也能讓社會大眾來檢視誰的議案比較合理。

民進黨團幹事長吳思瑤接受本報訪問時指出，她非常正向解讀總統的呼籲，確實行政、立法的互動要調整，民進黨團也希望不是凡事對立、踩在對抗的角度，若在議案上有不同意見一定要先透過溝通、協調，而非一開始的立場就決定了最後的策略。

「執政黨會釋出朝野和解、合作的橄欖枝！」吳思瑤強調，在態度上，民進黨團會用合作來化解歧異；實質上，若在野黨提出一些議案，執政黨可以有對案，去跟在野黨的主張有交互驗證的討論標的。

吳思瑤坦言，過去這一年半，民進黨團不支持藍白所提議案時，以反對到底為主，但在未來，執政黨的立法、行政部門會努力提出對案，與在野黨協調、溝通、討論，也讓社會來檢視誰的議案比較好、比較合理，一來有利於跟在野黨溝通、二來也有利於對社會的論述。

此外，就部分新閣員是否應在下個會期，提前與朝野三黨團進行面談、溝通？吳思瑤說，她絕對支持強化與在野黨團的溝通，這一年多來，行政院長卓榮泰多次邀朝野黨鞭針對重大事項磋商，包含總預算、禁伐補償條例、關稅等。

吳思瑤重申，過去卓院長都很樂意跟在野黨團溝通，未來要擴大與在野黨團的對話、尋求合作的可能，她相當支持，釋出善意一起來承擔政策責任，是更好的做法。

