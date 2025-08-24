大罷免意外收穫？ 曹興誠：把游盈隆這類民進黨內奸冲出了水面

曹興誠指出，這次大罷免的意外收穫，就是「就是把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面」。（資料照）

2025/08/24 16:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免大失敗，遭到32比0完封後，罷團領袖之一的曹興誠今（24日）在臉書指出，若大罷免目的是幫民進黨爭回國會的主導權，那是失敗的，但若以公民運動來看，目的是喚醒反共意識，維護台灣主權，那就極為成功。曹興誠再度將矛頭指向台灣民意基金會董事長游盈隆，稱這次大罷免的意外收穫，就是「就是把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面」。

大罷免結束後，聯電創辦人曹興誠今在臉書發文指出，這次大罷免，如果目的是幫民進黨爭回國會的主導權，那是失敗的，但如果把這次大罷免看成一場公民運動，目的是喚醒反共意識，維護台灣主權，那就極為成功。

曹興誠認為，雖然國民黨這次成功地保住了他們在立法院的地盤，但他們扭曲事實，造謠挑撥、違法連署、壓迫司法，意圖普發萬元買票等等手段，都十分卑劣，甚至還要結合黃國昌、館長去造勢，可謂光著腳丫子不要臉，完全喪失了黨德黨魂，強調「如果國民黨認為他們這次贏了，那也只好由他，以後自有因果報應。」

曹興誠同樣認為民進黨也是大輸家，「黨內檢討聲浪巨大，我這裡就不贅言」，他話鋒一轉，再度狠批游盈隆，稱他竟然敢誣蔑大罷免爲「戰狼」、「惡罷」，不指責國民黨違法推動「惡罷」，卻反向誣蔑認真守法的公民罷團。

曹興誠直言：「這次大罷免一個意外的收穫，就是把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面。民進黨以後如何強化黨魂黨紀，避免黨內納垢藏污，值得密切觀察。」

日前兩人就爆口水戰，曹興誠批評游盈隆「忘恩負義」、「抱國民黨或者共產黨大腿」，游盈隆揚言對曹興誠提出加重毀謗告訴，曹興誠反指游是濫用司法資源。

