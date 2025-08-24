為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免意外收穫？ 曹興誠：把游盈隆這類民進黨內奸冲出了水面

    曹興誠指出，這次大罷免的意外收穫，就是「就是把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面」。（資料照）

    曹興誠指出，這次大罷免的意外收穫，就是「就是把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面」。（資料照）

    2025/08/24 16:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免大失敗，遭到32比0完封後，罷團領袖之一的曹興誠今（24日）在臉書指出，若大罷免目的是幫民進黨爭回國會的主導權，那是失敗的，但若以公民運動來看，目的是喚醒反共意識，維護台灣主權，那就極為成功。曹興誠再度將矛頭指向台灣民意基金會董事長游盈隆，稱這次大罷免的意外收穫，就是「就是把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面」。

    大罷免結束後，聯電創辦人曹興誠今在臉書發文指出，這次大罷免，如果目的是幫民進黨爭回國會的主導權，那是失敗的，但如果把這次大罷免看成一場公民運動，目的是喚醒反共意識，維護台灣主權，那就極為成功。

    曹興誠認為，雖然國民黨這次成功地保住了他們在立法院的地盤，但他們扭曲事實，造謠挑撥、違法連署、壓迫司法，意圖普發萬元買票等等手段，都十分卑劣，甚至還要結合黃國昌、館長去造勢，可謂光著腳丫子不要臉，完全喪失了黨德黨魂，強調「如果國民黨認為他們這次贏了，那也只好由他，以後自有因果報應。」

    曹興誠同樣認為民進黨也是大輸家，「黨內檢討聲浪巨大，我這裡就不贅言」，他話鋒一轉，再度狠批游盈隆，稱他竟然敢誣蔑大罷免爲「戰狼」、「惡罷」，不指責國民黨違法推動「惡罷」，卻反向誣蔑認真守法的公民罷團。

    曹興誠直言：「這次大罷免一個意外的收穫，就是把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面。民進黨以後如何強化黨魂黨紀，避免黨內納垢藏污，值得密切觀察。」

    日前兩人就爆口水戰，曹興誠批評游盈隆「忘恩負義」、「抱國民黨或者共產黨大腿」，游盈隆揚言對曹興誠提出加重毀謗告訴，曹興誠反指游是濫用司法資源。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播