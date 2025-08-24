公投投票率等同黃國昌人氣？陳世軒駁斥：邏輯不成立

民眾黨新北市議員陳世軒認為，無論民眾公投立場，要付諸行動去投票「又是另外一回事」，因此民眾黨才主張打破鳥籠公投。圖為陳世軒、黃國昌宣傳823公投活動。（記者黃子暘攝，資料照）

2025/08/24 15:16

〔記者黃子暘／新北報導〕有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌推出核三延役公投案，昨投票結果遭否決，新北市投票率僅29.33％，低於全國投票率。外界認為公投可視為黃國昌的人氣，民眾黨新北市議員陳世軒駁斥，此連結邏輯不成立，白營希望推動公投法修法，提升投票率；至於新北市長選戰維持「把自己變成最強」，行政首長選舉與國民黨共推最強人選，方向沒有改變。

陳世軒說，將公投與黃國昌的人氣連結邏輯不太對，若以此邏輯，難道說公投近3成同意票等同民眾黨支持度？民眾黨不會如此主張，畢竟同意票裡可能有綠營支持者。此外，新北市藍委羅明才罷免案的行政區，公投投票率就高很多，他跑地方行程時感受到，無論是支持公投或另有想法的民眾，要付諸行動去投票「又是另外一回事」，因此民眾黨主張在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投，以提升公投投票率。

針對民進黨新北市議員卓冠廷受訪提及，核三廠在屏東，黃國昌頻跑新北宣傳，新北投票率反映，黃國昌在新北人氣堪慮。陳世軒認為，民眾黨在南台灣也有宣傳，扣上市長選舉邏輯不通。

陳世軒強調，黃國昌一直都關心新北市政，在中央頻爭取補助款或協助推動牽涉中央的市政議題；民眾黨仍維持努力「把自己變成最強」，行政首長選舉可與國民黨共推最強人選的原則，方向沒有改變。

