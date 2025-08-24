朱要總統釋放柯文哲 吳思瑤批：把司法作為政治交換工具

國民黨主席朱立倫昨呼籲總統賴清德，即刻釋放民眾黨前主席柯文哲，立院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪批評，朱立倫公然把司法作為政治交換的工具。（資料照）

2025/08/24 14:49

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨呼籲，總統賴清德即刻釋放民眾黨前主席柯文哲、涉犯偽照文書罪的國民黨工，遭法界批評。民進黨團幹事長吳思瑤今接受本報訪問時批評，朱立倫公然把司法作為政治交換的工具，錯誤解讀了大罷免、公投的選舉結果，若賴總統接受朱的要脅，才是坐實了司法是可以被個人及政治來操作的。

吳思瑤表示，一場投票的結果，不會讓錯的事情，因為投票贏就變成對的，犯罪的行為不會因為一場投票結果的勝利，就讓違法變成合法，就讓犯罪可以逃避法律的制裁。朱立倫公然要求賴總統干預司法，釋放柯文哲及偽造連署的國民黨工，都是公然把司法作為政治交換的工具。

請繼續往下閱讀...

「朱立倫把司法作為政黨和解，來叫價、來喊價得標的，是錯誤解讀了這場民主選舉的結果！」吳思瑤認為，民主不能被政黨扭曲、誤用，這場罷免、公投的結果與違反法律、犯法的行為完全是天差地別的事情、一碼歸一碼。

吳思瑤強調，司法絕不能作為政治交換，朱立倫做出這種無視於司法的喊話，將政治凌駕於司法都是最負面的案例，相信社會也自有公評。若賴總統接受了朱立倫的要脅，才是坐實了司法是可以被個人及政治來操作的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法