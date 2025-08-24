為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱要總統釋放柯文哲 吳思瑤批：把司法作為政治交換工具

    國民黨主席朱立倫昨呼籲總統賴清德，即刻釋放民眾黨前主席柯文哲，立院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪批評，朱立倫公然把司法作為政治交換的工具。（資料照）

    國民黨主席朱立倫昨呼籲總統賴清德，即刻釋放民眾黨前主席柯文哲，立院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪批評，朱立倫公然把司法作為政治交換的工具。（資料照）

    2025/08/24 14:49

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨呼籲，總統賴清德即刻釋放民眾黨前主席柯文哲、涉犯偽照文書罪的國民黨工，遭法界批評。民進黨團幹事長吳思瑤今接受本報訪問時批評，朱立倫公然把司法作為政治交換的工具，錯誤解讀了大罷免、公投的選舉結果，若賴總統接受朱的要脅，才是坐實了司法是可以被個人及政治來操作的。

    吳思瑤表示，一場投票的結果，不會讓錯的事情，因為投票贏就變成對的，犯罪的行為不會因為一場投票結果的勝利，就讓違法變成合法，就讓犯罪可以逃避法律的制裁。朱立倫公然要求賴總統干預司法，釋放柯文哲及偽造連署的國民黨工，都是公然把司法作為政治交換的工具。

    「朱立倫把司法作為政黨和解，來叫價、來喊價得標的，是錯誤解讀了這場民主選舉的結果！」吳思瑤認為，民主不能被政黨扭曲、誤用，這場罷免、公投的結果與違反法律、犯法的行為完全是天差地別的事情、一碼歸一碼。

    吳思瑤強調，司法絕不能作為政治交換，朱立倫做出這種無視於司法的喊話，將政治凌駕於司法都是最負面的案例，相信社會也自有公評。若賴總統接受了朱立倫的要脅，才是坐實了司法是可以被個人及政治來操作的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播