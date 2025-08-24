為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    盧秀燕表態不參選黨主席 張善政：盼盧能勇於承擔

    台中市長盧秀燕表態不參選黨主席，桃園市長張善政受訪表示，希望盧秀燕能夠勇於承擔。（記者鄭淑婷攝）

    2025/08/24 15:33

    〔記者鄭淑婷、劉人瑋、黃美珠／綜合報導〕台中市長盧秀燕今（24）日表態不會參選國民黨主席，對此，桃園市長張善政表示，朱立倫主席已經點名盧秀燕，希望她能夠接手，點名的原因就是因為盧秀燕眾望所歸，因此，他希望盧秀燕能夠勇於承擔。

    至於自己是否有參選主席意願或有支持對象，張善政強調，「我想盧秀燕眾望所歸，我們就大家來支持她，讓她能夠出來承擔這個責任」。

    身為另一位女性首長的台東縣長饒慶鈴，地方也猜測她在任期屆滿後，可能會循前縣長黃健庭晉身黨中央模式，饒慶鈴表示，完全不知情，也不知道有誰要競選黨主席，自己則是沒有意願，目前也沒有傳出任何人選表態競選，但這個時刻，想擔任黨主席者勢必需有勇於承擔的態度，「只要能勇於承擔就很了不起了」。

    同為國民黨籍的新竹縣長楊文科，對於盧秀燕表態不參選黨主席一事，他表示，盧秀燕確實是他認為適合挑起黨主席這個重擔者之一，對於盧的辭選，他覺得遺憾但尊重。對於黨內還有誰適合接下黨主席一職？楊文科說，只要有心為黨犧牲奉獻的人，都很適合。

    台東縣長饒慶鈴表示，如今的黨主席需要有勇於承擔的態度，自己則無意願競選。（記者劉人瑋攝）

    新竹縣長楊文科（右3）說，只要有心為黨犧牲奉獻的人，都很適合出任下屆的黨主席，用一貫保守內斂的作風，婉拒率先點名誰是接班人。（記者黃美珠攝）

