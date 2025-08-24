為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍推「反年改」修法 吳思瑤揭三大危機：擴大社會論述反制

    對於藍營擬推動反年改修法，民進黨團幹事長吳思瑤今示警指出，反年改除了會破壞國家財政、踐踏世代正義外，更會讓年金破產。（資料照）

    對於藍營擬推動反年改修法，民進黨團幹事長吳思瑤今示警指出，反年改除了會破壞國家財政、踐踏世代正義外，更會讓年金破產。（資料照）

    2025/08/24 14:39

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院長韓國瑜日前預告，將啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及立委也早已提出多項「停砍年金」修法。不過，據銓敘部報告示警，該修法未來一旦通過，退撫基金用罄年度將提早4至5年發生，影響全體公務人員退撫權益。民進黨團也說，反年改將破壞國家財政、踐踏世代正義、讓年金破產，黨團與行政部門沒有退讓的空間，將擴大社會論述。

    民進黨團幹事長吳思瑤今天接受本報訪問時指出，國民黨誤判兩次大罷免的結果，認為是民意支持他們繼續來傷害國家、破壞憲政體制，年改走回頭路的第一波就是藍白已改了警察人員人事條例，未來則是公、教，國民黨也在前兩個會期提出公教反年改法案，先前是因社會反彈聲浪、怕罷免按下暫停鍵。

    吳續指，藍營迷信軍公教是他們的鐵票倉，只要籠絡了軍公教的支持度就能保證政治影響力，但反年改除了會破壞國家財政、踐踏世代正義外，更會讓年金破產。

    「對軍公教的照顧民進黨一直在做，也在執政期間連年為軍公教加薪六次！」吳思瑤表示，照顧軍公教應當是照顧現役的軍公教，以及為將來要加入軍公教的未來世代來思考，國民黨卻只思考到退休的那一塊，更會影響現役、未來的軍公教福祉、權益，完全是邏輯不通且顧此失彼。

    另，針對民進黨團、行政部門如何因應？吳思瑤認為，民進黨團除了持續反制外，行政部門也沒有太大退讓的空間，年改是時任總統蔡英文召集了多久的社會對話、國會討論，不應用快速、粗糙的方式透過修法再改回來。

    吳思瑤說，民進黨團、行政部門可以擴大在社會上的論述，可透過宣講用社會的壓力來監督國會，畢竟年改對年輕世代影響劇烈，他們會從社會面來做議題的擴散。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播