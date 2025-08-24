藍推「反年改」修法 吳思瑤揭三大危機：擴大社會論述反制

對於藍營擬推動反年改修法，民進黨團幹事長吳思瑤今示警指出，反年改除了會破壞國家財政、踐踏世代正義外，更會讓年金破產。（資料照）

2025/08/24 14:39

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院長韓國瑜日前預告，將啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及立委也早已提出多項「停砍年金」修法。不過，據銓敘部報告示警，該修法未來一旦通過，退撫基金用罄年度將提早4至5年發生，影響全體公務人員退撫權益。民進黨團也說，反年改將破壞國家財政、踐踏世代正義、讓年金破產，黨團與行政部門沒有退讓的空間，將擴大社會論述。

民進黨團幹事長吳思瑤今天接受本報訪問時指出，國民黨誤判兩次大罷免的結果，認為是民意支持他們繼續來傷害國家、破壞憲政體制，年改走回頭路的第一波就是藍白已改了警察人員人事條例，未來則是公、教，國民黨也在前兩個會期提出公教反年改法案，先前是因社會反彈聲浪、怕罷免按下暫停鍵。

請繼續往下閱讀...

吳續指，藍營迷信軍公教是他們的鐵票倉，只要籠絡了軍公教的支持度就能保證政治影響力，但反年改除了會破壞國家財政、踐踏世代正義外，更會讓年金破產。

「對軍公教的照顧民進黨一直在做，也在執政期間連年為軍公教加薪六次！」吳思瑤表示，照顧軍公教應當是照顧現役的軍公教，以及為將來要加入軍公教的未來世代來思考，國民黨卻只思考到退休的那一塊，更會影響現役、未來的軍公教福祉、權益，完全是邏輯不通且顧此失彼。

另，針對民進黨團、行政部門如何因應？吳思瑤認為，民進黨團除了持續反制外，行政部門也沒有太大退讓的空間，年改是時任總統蔡英文召集了多久的社會對話、國會討論，不應用快速、粗糙的方式透過修法再改回來。

吳思瑤說，民進黨團、行政部門可以擴大在社會上的論述，可透過宣講用社會的壓力來監督國會，畢竟年改對年輕世代影響劇烈，他們會從社會面來做議題的擴散。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法