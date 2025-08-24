提案核廢料放在公投贊成比例最高縣市 不到2天附議突破千人

核三重啟公投剛落幕，各種核能議題再度引起關注。（記者侯承旭攝）

2025/08/24 14:34

〔記者侯承旭／高雄報導〕核三重啟公投昨天落幕，因同意票未達門檻被否決，有民眾在「公共政策網路參與平台」在公投日前夕提案，應把核廢料儲存在公投贊成票（同意票）比例最高的3縣市，平台開放網路連署附議不到2天，已經有超過一千人完成附議。

該提案指出，「核廢料儲存地點是發展核電的基本要件，但台灣民眾對於核能長期存有恐懼。此次公投，贊成（同意）重啟核三的都是高度理性思考的公民，政府將核廢料儲存在贊成率（同意率）最高的縣市，這些地區不會出現太多反對聲音，非常有利核能政策的推動」。

該提案於8月19日提出，平台於8月22日檢核提案內容通過，8月23日公投投票日開始網路連署附議，至今天下午2點已有1088人完成附議。根據規定，提案附議時間為60天，若附議超過5000人，提案將正式成案，權責機關必須於期限內針對提案內容具體說明，並評估納入政策推動。

根據中選會統計，核三重啟公投開票結果，同意票比率最高的縣市依序為金門縣94.21%、連江縣94%、苗栗縣86.56%。

