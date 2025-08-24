尊重盧秀燕不選黨主席 張麗善：很多人才別把矛頭指向我

盧秀燕選不參選黨主席，同黨籍雲林縣長張麗善表示，尊重盧市長個人意願。（記者李文德攝）

2025/08/24 14:17

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨主席朱立倫昨懇請台中市長盧秀燕接任國民黨主席，盧秀燕今受訪表示，「媽媽會留在家，無法參選國民黨的黨主席」。對此，同黨籍雲林縣長張麗善表示，大家對盧市長有所期許，但還是要尊重她個人做出輕重緩急的管理與全盤評估。媒體追問張麗善是否有意願參選黨主席？她回應，還有很多人才，「不要把矛頭指向我」。

稍早盧秀燕受訪時表示，目前台灣面臨美國關稅重創，中部首當其衝，「最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到」，針對朱立倫點她接棒黨主席，她認為國民黨是一個民主的政黨、黨主席職位應該由有意的人公平競選。

張麗善表示，當然大家對盧市長有所期許，但這還是要尊重她個人做出輕重緩急的管理與全盤評估，會遵守她個人的意願，而國民黨的人才濟濟，都期待有心的人願意來代表中國國民黨，勇敢承擔。而黨主席最好透過選舉方式產生。黨的機制是透過公開選舉，讓黨內維持團結與和諧的氛圍。

張麗善再說，其實朱立倫主席任內有功勞，也有苦勞，帶領大家連續幾次選戰都是勝仗，尤其當初任命不分區立委，能夠順利取得縣市長服務的機會，其實培養了很多縣市長，甚至立委席次能夠過半，罷免案可以反罷成功，這也是朱立倫主席領導有方，才能創下這麼多佳績。

媒體繼續追問張麗善是否為「有心人」，有意願參選黨主席？張麗善回應，黨內人才濟濟，還有很多人才，如先前鄭麗文有表態要參選，像是立法院長韓國瑜也可以，還有很多人可以選「不要把矛頭指向我」。

