盧秀燕稱「媽媽留在家」不選黨主席 李乾龍：全黨仍持續勸進

「挺盧派」的前國民黨秘書長李乾龍回應，黨內最大公約數仍是盧秀燕，能帶領藍營在2026勝選，並在2028年重返執政，讓台灣免於戰爭威脅，因此黨內從未放棄勸進。（記者羅國嘉攝）

2025/08/24 14:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨主席朱立倫23日喊話，懇請台中市長盧秀燕接任黨主席，盧秀燕今（24日）受訪時表示，因應關稅衝擊，「最困難的時候，媽媽會留在家，也因此我無法參選國民黨的黨主席。」對此，「挺盧派」的前國民黨秘書長李乾龍回應，黨內最大公約數仍是盧秀燕，能帶領藍營在2026勝選，並在2028年重返執政，讓台灣免於戰爭威脅，因此黨內從未放棄勸進。

李乾龍表示，確實有耳聞，但大家從未放棄勸進。他強調，國民黨目前最大公約數就是盧秀燕，她被視為能帶領國民黨在2026年打贏選戰，甚至在2028年重返執政，讓台灣免於戰爭威脅。雖然朱主席這段時間也相當辛苦，應給予肯定，但全黨普遍認為盧秀燕才是最大公約數，因此仍持續勸進。

至於若盧最終不參選，是否支持朱立倫續任，李乾龍則說，現在還不到最後關頭，不便表態，必須尊重全黨意見。

