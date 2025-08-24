黃國昌為公投勤跑新北投票率普普 卓冠廷：敗而不潰 陳偉杰：推論武斷

民眾黨主席黃國昌推出的核三延役公投案遭否決。圖為黃國昌前往投票所等待投票情況。（資料照）

2025/08/24 14:11

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨主席黃國昌推出的核三延役公投案遭否決，黃國昌有意挑戰市長大位的新北市投票率僅29.33％，低於全國投票率。有看法認為核三公投或可視為黃國昌個人得票量；民進黨新北市議員卓冠廷認為，黃國昌「敗而不潰」，但白營核能政見引起市民對境內核電廠重啟的憂慮；國民黨市議員陳偉杰說，如此推論武斷，選民對公投考量並非基於政黨或特定人物。

卓冠廷表示，這場公投就是黃國昌個人政治秀，藍白卯足全力仍未達到同意票門檻，作為白對藍談整合籌碼，400多萬張同意票「敗而不潰」，黃國昌仍可主張票數比前民眾黨主席柯文哲高，儘管部分票數源自藍營，他認為黃國昌仍會如此催眠自己。

卓冠廷說，核三在屏東，但黃國昌宣傳、造勢多集中新北，顯示黃將公投作為市長選舉工具，而且還是由政府負擔這11億元「宣傳」，結果黃國昌在新北動員能量與人氣堪慮，黃對上藍綠的市長可能參選人都呈劣勢；此外，民眾黨主張2030年核電發電量達10％，但核三僅約5％，其餘從何湊起？市民會憂心黃國昌重啟新北境內核電廠。

陳偉杰表示，核三公投等同黃國昌政治能量的推論恐過於武斷，藍綠白在能源議題上都有不同立場的支持者，選民對這次公投考量並非單純基於政黨或特定人物，「沒有必要從公投結果評估推論黃國昌在新北的影響力」。

國民黨籍台北市副市長李四川在新北實力強勁，藍營是否還有與黃國昌談整合的必要？陳偉杰說，藍白合作反惡罷完勝，地方選舉布局不能單打獨鬥，也沒必要只比較2個單一人選，重點是市長提名機制要確保產出最強人選；各議員選區狀況迥異，若缺乏協調恐面臨票源重疊等風險，藍白應找到兼顧2者布局的合作模式，甚至討論小內閣選才合作可能。

