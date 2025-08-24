朱立倫要交棒、盧秀燕不接棒 王鴻薇：基層已經感到焦慮

國民黨團書記長王鴻薇。（記者林欣漢翻攝）

2025/08/24 13:57

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨天宣布，現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔下一屆黨魁重責大任，但盧秀燕今日表態不會參選，對此，國民黨團書記長王鴻薇受訪坦言，若朱立倫執意要交棒，而盧秀燕不願接棒，確實對大家都是傷腦筋。「黨內大人們」還是要去協調出適合的人選，基層確實已經感到焦慮，還是希望要推出讓黨內不要焦慮的人選。

王鴻薇指出，很快就要面對2026年、2028年選舉，黨主席肩負選舉重任，這次726、823兩波大罷免全數不通過，還是要肯定朱立倫的輔選，若朱立倫執意要交棒，而盧秀燕不願接棒，確實對大家都是傷腦筋。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇表示，若兩人最終都不選，其他接棒的人選就非常重要，「黨內大人們」還是要去協調出適合的人選，不要說好不容易挺過大罷免，又讓全黨進入焦慮期。他直言，基層確實已經感到焦慮，還是希望要推出讓黨內不要焦慮的人選。

至於若朱要交棒、盧不接棒，國民黨內還有誰適合接任黨主席？王鴻薇表示，這時候不適合點名，只能說黨內確實對沒人選有焦慮。對於朱立倫連任的可能性，王鴻薇認為，這要看朱立倫怎麼想，朱立倫應該也不想讓別人覺得自己戀棧，不管怎樣還是要給朱立倫肯定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法