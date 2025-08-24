為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫要交棒、盧秀燕不接棒 王鴻薇：基層已經感到焦慮

    國民黨團書記長王鴻薇。（記者林欣漢翻攝）

    國民黨團書記長王鴻薇。（記者林欣漢翻攝）

    2025/08/24 13:57

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨天宣布，現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔下一屆黨魁重責大任，但盧秀燕今日表態不會參選，對此，國民黨團書記長王鴻薇受訪坦言，若朱立倫執意要交棒，而盧秀燕不願接棒，確實對大家都是傷腦筋。「黨內大人們」還是要去協調出適合的人選，基層確實已經感到焦慮，還是希望要推出讓黨內不要焦慮的人選。

    王鴻薇指出，很快就要面對2026年、2028年選舉，黨主席肩負選舉重任，這次726、823兩波大罷免全數不通過，還是要肯定朱立倫的輔選，若朱立倫執意要交棒，而盧秀燕不願接棒，確實對大家都是傷腦筋。

    王鴻薇表示，若兩人最終都不選，其他接棒的人選就非常重要，「黨內大人們」還是要去協調出適合的人選，不要說好不容易挺過大罷免，又讓全黨進入焦慮期。他直言，基層確實已經感到焦慮，還是希望要推出讓黨內不要焦慮的人選。

    至於若朱要交棒、盧不接棒，國民黨內還有誰適合接任黨主席？王鴻薇表示，這時候不適合點名，只能說黨內確實對沒人選有焦慮。對於朱立倫連任的可能性，王鴻薇認為，這要看朱立倫怎麼想，朱立倫應該也不想讓別人覺得自己戀棧，不管怎樣還是要給朱立倫肯定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播