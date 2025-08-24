民眾黨下會期推公投法修法 國民黨支持

國民黨團書記長王鴻薇表示，會支持公投綁大選相關提案。（圖由國民黨提供）

2025/08/24 13:40

〔記者林欣漢／台北報導〕核三重啟公投昨天投開票，因同意票未達門檻，結果未通過。民眾黨主席黃國昌表示，下會期民眾黨會在立法院推動「公民投票法」修法，讓公投與選舉合併舉行，打破鳥籠公投。對此，國民黨團書記長王鴻薇表示，在前面幾個會期，國民黨立委也有相關提案，因此會支持公投綁大選相關提案。

黃國昌預告，下會期民眾黨會在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投。推動公投法改革的關鍵條文，就是將公投與大選一併舉行，增加人民投票意願。

王鴻薇指出，核三延役公投雖然無法通過門檻，但是同意票高達74％，而且距離門檻也只有65萬張票，這樣的結果充分顯示台灣民意所趨，也讓大家再次感嘆及意識到，公投和大選脫鉤，真的讓公投變鳥籠公投。

王鴻薇表示，民眾黨要提出公投綁大選提案，國民黨基本上是支持的，因為在前面幾個會期，國民黨立委也有相關提案，所以未來要讓公投能真正反映全體民意的意向，而不再是被政治性的操作，讓公投和大選脫鉤無法過關，以使許多民意扼腕收場，國民黨會支持公投綁大選相關提案。

