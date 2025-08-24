為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    據傳邱泰源爭取留任 衛福部長新人選非台南幫

    衛福部長邱泰源屢遭外界點名下台。（資料照）

    衛福部長邱泰源屢遭外界點名下台。（資料照）

    2025/08/24 12:52

    〔記者林惠琴／台北報導〕總統賴清德昨（23日）表示，為了回應人民期待，執政團隊將調整隊形，內閣啟動必要人事改組。經濟部長郭智輝遞出辭職信後，屢遭點名下台的衛福部長邱泰源被外界視為是下一位，據傳邱泰源仍積極爭取留任中，而接任人選至今密不透風，引發各界關注，但傳出不是台南幫。

    邱泰源屢傳大位不保，日前醫師、牙醫師、中醫師、會計師、建築師等公會團體，以及多個醫療團體發出聯合聲明力挺留任，但邱泰源從醫用輸液緊張、急診壅塞困境、狼醫平台設立等事件的應對處理方式、媒體溝通能力，都引發立委、民眾的質疑聲浪不斷。

    外界認為邱泰源也將是遞出辭職信的一員，但至今仍無聲無息，綜合各方消息指出，他積極爭取留任，甚至一度傳出考量他對民進黨的貢獻，以及衛福部長人事權衡不易等狀況，可望續留，同時有人判斷至今無消息應該是穩留了，然而這兩天傳出大勢已去，留任機會不大。

    至於衛福部長接任人選，據消息指出，外界對於賴清德用人小圈圈的說法，總統都聽見了，儘管用人原則是出於這些人很優秀而非出於台南，但為避免外界不必要的聯想，因此暫時不會再由台南幫接手，換句話說，先前盛傳的前成大醫學院院長沈延盛並非接棒者。

    過去也一度傳出，可能由現任衛福部次長林靜儀或呂建德上任，但消息直指均非事實。

    除了沈延盛外，從台北榮總院長陳威明、台中榮總名譽院長陳適安，到剛卸下台大醫學院院長一職的倪衍玄，以及衛福部體制內的健保署長石崇良等，都是各界熱議的衛福部長可能名單，但又有消息指出，接任人選應該不是這些人。到底會由誰來執行與落實「健康台灣」的願景，引發外界持續關注。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播