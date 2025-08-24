據傳邱泰源爭取留任 衛福部長新人選非台南幫

衛福部長邱泰源屢遭外界點名下台。（資料照）

2025/08/24 12:52

〔記者林惠琴／台北報導〕總統賴清德昨（23日）表示，為了回應人民期待，執政團隊將調整隊形，內閣啟動必要人事改組。經濟部長郭智輝遞出辭職信後，屢遭點名下台的衛福部長邱泰源被外界視為是下一位，據傳邱泰源仍積極爭取留任中，而接任人選至今密不透風，引發各界關注，但傳出不是台南幫。

邱泰源屢傳大位不保，日前醫師、牙醫師、中醫師、會計師、建築師等公會團體，以及多個醫療團體發出聯合聲明力挺留任，但邱泰源從醫用輸液緊張、急診壅塞困境、狼醫平台設立等事件的應對處理方式、媒體溝通能力，都引發立委、民眾的質疑聲浪不斷。

外界認為邱泰源也將是遞出辭職信的一員，但至今仍無聲無息，綜合各方消息指出，他積極爭取留任，甚至一度傳出考量他對民進黨的貢獻，以及衛福部長人事權衡不易等狀況，可望續留，同時有人判斷至今無消息應該是穩留了，然而這兩天傳出大勢已去，留任機會不大。

至於衛福部長接任人選，據消息指出，外界對於賴清德用人小圈圈的說法，總統都聽見了，儘管用人原則是出於這些人很優秀而非出於台南，但為避免外界不必要的聯想，因此暫時不會再由台南幫接手，換句話說，先前盛傳的前成大醫學院院長沈延盛並非接棒者。

過去也一度傳出，可能由現任衛福部次長林靜儀或呂建德上任，但消息直指均非事實。

除了沈延盛外，從台北榮總院長陳威明、台中榮總名譽院長陳適安，到剛卸下台大醫學院院長一職的倪衍玄，以及衛福部體制內的健保署長石崇良等，都是各界熱議的衛福部長可能名單，但又有消息指出，接任人選應該不是這些人。到底會由誰來執行與落實「健康台灣」的願景，引發外界持續關注。

