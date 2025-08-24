許甫讚吳益政女兒吳洛瑩「好記者」 網轟：你就在現場怎不制止？

女記者吳洛瑩被黃國昌嗆「這個是什麼白癡的問題啊」時，民眾黨副秘書長許甫（紅圈處）也在現場。（擷取自臉書）

2025/08/24 13:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日爭議不斷，22日被問及「美國律師執照遭停權」原因，竟當場反嗆女記者吳洛瑩「這是什麼白癡問題？」引發各界譁然。事後，吳洛瑩的父親、曾代表白營參選高雄市長補選的吳益政發文力挺力挺女兒，並強調政治人物需具備更高智慧與耐心，引來民眾黨副秘書長、許甫在貼文下方留言，沒想到被其他網友嗆爆。

吳益政昨（23）日在臉書發文表示，外界期待他對此事表態，但他認為女兒的應對已足夠成熟，她從小敏銳、獨立，職場問題從不需操心，第一份記者工作就勇闖加薩走廊，「我們會擔心，卻也信任她的能力與相信主的保守。」

請繼續往下閱讀...

吳益政指出，記者有提問的天職，政治人物則可選擇如何回應，「小孩都比我更成熟，爸爸還需要說什麼嗎？」至於民眾黨，吳益政認為，黃國昌作為台灣主要政黨的領袖，一言一行動見觀瞻，這任務不容易，也無從迴避，如何代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。

貼文曝光後，大批網友留言盛讚吳益政高EQ，「氣度非凡」、「虎父無犬女」，並認為此事凸顯吳洛瑩的專業與家教，也讓黃國昌的態度顯得傲慢，「很棒的爸爸，很優秀的女兒，很咆哮的阿昌，傲慢與謙卑」、「議員比立委及主席還有更高的智慧與耐心，祝撥雲見日、衷於初心」。

值得注意的是，民眾黨副秘書長、前媒體人許甫也留言表示「洛瑩是個專業成熟的好記者」，顯示黨內並未全面護航。不過，也有網友質疑許甫「馬後炮」，批評他在黃國昌失言當下卻未出面提醒，「這句話你昨天在主席旁邊怎麼沒跟他說」、「你怎麼好意思回？」、「你是媒體出身的幕僚怎不制止？」、「聽說民眾黨最會蹭，你絕對是標竿」、「比你專業，比你成熟」。

許甫稱讚被黃國昌嗆「白癡問題」的吳洛瑩是專業成熟的好記者，被其他網友砲轟馬後炮。（擷取自臉書）

