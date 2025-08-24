公投手機響以為罰3萬結局大翻轉 台中選委會：「公投法未罰」

台中市餐館業者進行公投投票時，手機響起罰則未定，圖為23日進行公投投票情形。（資料照，記者黃旭磊攝）

2025/08/24 12:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕114年全國性公民投票（核三重啟公投）昨天（23日）舉行，台中市北區知名江浙菜小館女老闆昨天下午2時半趕往北屯區文昌國小投票，待投票時，餐廳突來電說有急事，老闆的手機在票匭旁響起，當場由警方帶回偵訊，原依選罷法裁處行政罰3萬元，不過，台中市選舉委員會告知「公投法尚無處罰規定」，仍需開會查處。

鄧姓女老闆告訴本報，很多年沒投票，根本不知道手機不能帶進票所，23日下午急忙趕去文昌國小投票（北屯區平昌里），匆忙過程中，「門口阿姨（投票所管理員）沒告知不能帶手機」，餐廳突來電說有急事，剛接電話就被帶到角落，由警方強制帶回北屯派出所偵訊，要依選罷法裁處行政罰3萬元。

台中市選委會今表示，這次北屯區只有公投案投票，選民如果單純攜帶手機響起，且無其他違規事項，按公投法尚無處罰規定，收到警方調查資料後，會召開監察小組會議審查，依公投及公投同時辦理罷免等法規程序處理。

鄧老闆說，原要求警方調閱投票所外監視畫面，要證明「門口阿姨」確實沒告知不能帶手機，沒想到選罷法跟公投法裁罰不同，下次投票一定會注意。

台中市選委會說，依照公職人員選舉罷免法規定，投票人攜帶手機或具攝影功能之器材進入投票所，違反規定者將處新臺幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，至於公投法尚無此罰則。

