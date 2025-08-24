內閣改組 張麗善：勿酬庸或政治化考量 否則換湯不換藥

張麗善盼內閣重組是以民生、民意為考量，如是酬庸或政治化考量，那就是換湯不換藥。（記者李文德攝）

2025/08/24 12:52

〔記者李文德／雲林報導〕賴清德總統昨（23日）針對核三重啟公投及罷免投票結果召開記者會向國人發表談話。賴總統為回應人民期待，執政團隊將推動「四個調整」，內閣將啟動必要人事改組。雲林縣長張麗善今（24）日受訪表示，希望盼賴總統不是酬庸或政治化考量，否則是「換湯不換藥。」

張麗善說，726、823的投票已經展現多數人民決心，要維護台灣的一個民主機制。多數人還是希望維持監督機制，而這段時間紛紛擾擾，行政院完全不尊重三讀通過的一個法定職責，屢屢透過覆議、釋憲，拖延所有立法院決定，這不是全民之福。

張麗善表示，希望這次機會讓執政黨知道現在應以民生經濟為重點，而這一次要進行內閣改組是樂觀其成。但也希望賴總統在用人，不是過度的酬庸，或是過度的政治化。如果只是以政治立場考量，沒有站在民意的立場，就是「換湯不換藥。」

張麗善建議，賴總統應要把全民利益放在優先，以民生經濟、全民利益為第一的情況下來組閣，而且組閣團隊要跟你總統的心力相通。如果心力僅是表面化，只是譁眾取寵，不是深入地去探討、理解民意，那內閣重組對台灣沒有意義。只要站在全民、全體利益以及國家的利益角度設想，這樣重新組閣才是有意義的。

