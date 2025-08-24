為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    當「喬人」促成盧秀燕參選黨主席？ 王金平：尊重她的決定

    前立法院長王金平（左）、台中市長盧秀燕（右）今天出席易經大學結業典禮，對於是否參選黨主席？王金平表示，尊重盧市長所做的決定。（記者陳建志攝）

    前立法院長王金平（左）、台中市長盧秀燕（右）今天出席易經大學結業典禮，對於是否參選黨主席？王金平表示，尊重盧市長所做的決定。（記者陳建志攝）

    2025/08/24 12:36

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨在大罷免中大勝，順利保住所有立委席次，外界關心國民黨接下來的黨主席人選，因呼聲最高的台中市長盧秀燕遲未表態，國民黨主席朱立倫昨晚喊話「交棒盧秀燕市長」，有「公道伯」稱號的前立法院長王金平今早出席易經大學聯合結業典禮時，媒體詢問是否要出來協調當「喬人」？王金平表示尊重盧市長的決定，會全力給予支持。

    第二波大罷免投票昨晚落幕，國民黨大獲全勝，順利保住31席立委，黨主席朱立倫昨晚發表談話時表示，現在正是「順利交棒、放心交棒」的時刻。「我在此誠摯懇請盧秀燕市長，接任下一屆國民黨主席，來承擔下一屆黨主席的重責大任。秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量」。

    朱立倫主席喊話交棒，不過盧秀燕還未回應，王金平今早出席禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學聯合結業典禮時，媒體詢問王金平是否要出來協調當「喬人」？王金平表示，我們尊重盧市長所做的決定，未來要走怎樣的路、做什麼決定，都會給予支持。

