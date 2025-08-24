為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三公投未過 苗博雅：提案政黨不該將公投當政治鬥爭提款機

    台北市議員苗博雅在社群媒體發文表示，有7成人民沒有參加公投，呼籲執政團隊應正視民意對能源政策的沉默，也向提公投案的民眾黨喊話（翻攝自苗博雅臉書）

    台北市議員苗博雅在社群媒體發文表示，有7成人民沒有參加公投，呼籲執政團隊應正視民意對能源政策的沉默，也向提公投案的民眾黨喊話（翻攝自苗博雅臉書）

    2025/08/24 12:07

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕昨（23）舉行核三延役公投，同意票雖高於不同意票，但未達成案門檻因此宣告不通過。台北市議員苗博雅在社群媒體發文表示，有7成人民沒有參加公投，呼籲執政團隊應正視民意對能源政策的沉默，也向提公投案的民眾黨喊話：「公投既未通過，就不該把沒通過的公投當作政治鬥爭提款機。」她期待朝野兩黨以務實合作態度促進共識、減少分裂。

    苗博雅說，每一次公平公正的投票，都能讓台灣的民主更深化。此外，她也感謝不求私利、無怨無悔的志工朋友以及參與投票的民眾。苗博雅提到，「或許投票結果讓人失落，但我們在過程中獲得更珍貴的力量，不論前方再黑暗，都還有一群人堅持向前，尋找光的所在。過去以為自己孤身一人，現在知道原來好多真心的夥伴就在身邊。我們要一起記住，守護彼此的每個時刻。」

    苗博雅更強調，這次公投有7成人民沒有參加，顯示高達7成民意對核能保持觀望。她表示，人民的沉默心聲，不能被政治扭曲，不能歸類為7成反對，更不該惡意扭曲為7成支持。她也呼籲執政團隊應該正視民意對能源政策的沉默，需用更明確的方向、具體數據以及即時回應，爭取更多支持。同時，她對民眾黨說，核三延役公投既然沒有通過，就不該當成政治鬥爭的提款機。她期待朝野各黨，以務實合作的態度，促進社會共識，減少無謂分裂。

    最後，苗博雅表示，台灣面對國安威脅、外交困境、內政分歧，國家需要有效能的的執政黨，以及忠誠的反對黨，執政團隊和立法院多數政黨，都對人民有最嚴肅的責任，「願時代看顧台灣，我們共同的家園。」

