朱立倫要求釋放柯文哲及自家黨工 法界批：刻意誤導民眾

2025/08/24 12:02

〔記者吳昇儒／台北報導〕國民黨主席朱立倫將檢調偵辦黨工及民眾黨前主席柯文哲涉違法犯罪，導向政治案件，並要求釋放柯文哲及自家黨工。對此，法界人士紛紛表達不滿，認為我國是法治國家，不論院、檢方都受憲法保障，豈能靠外界放話干擾司法獨立，應尊重憲法賦予司法機關獨立行使職權。且朱立倫的說法，刻意誤導民眾，讓人民認為，院、檢偵辦案件，受政治因素所影響。

律師林富貴指出，我國是民主法治國家，以憲法作為根本法源，而憲法保障每位司法官在執行職務時的偵查、審判獨立等權利，不能單憑政治人物或黨魁在外放話就能干預。

林富貴說，檢察官偵辦案件時，任何機關不得干預或調卷干擾偵查過程，送到法院審理後，雖可聲請閱卷調閱相關資料，但仍需法官同意。審理中的案件都有三位法官合議，不應任意批評，且我國屬於三級三審制，對於法官的做法有疑慮或不滿，可循法律途徑提起抗告，若對判決結果不滿，可提出上訴，並非沒有救濟方式。

外界若認為這樣做仍有不足、不對之處，可透過修訂憲法方式，進行改變；但在法律修改前，皆須尊重現行法規。不能用放話的方式，就要求院、檢必須配合。

律師房彥輝則指出，檢方或法院都是依法獨立行使職權，不受政治力干涉，司法追訴及審理柯文哲涉貪案件及國民黨黨工涉偽造連署等案件，都是檢方、法院依照所掌握的具體事證及法律獨立行使職權，且依照法律要件審酌個案是否有羈押的原因及必要性。

而朱立倫的說法，嚴重誤導人民，讓人認為總統可以干涉司法個案的進行，甚至產生檢方或法院辦理中的個案，受政治人物指揮的錯覺；朱立倫的說法充滿威權思考，非常不尊重司法人員獨立自主辦案空間，實非在野黨領袖該有的格局與思維。

