    首頁　>　政治

    朱立倫走定了？KMT新媒體團隊感性告別

    國民黨主席朱立倫昨宣布，現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻。圖為國民黨中央黨部外觀（資料照）

    國民黨主席朱立倫昨宣布，現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻。圖為國民黨中央黨部外觀（資料照）

    2025/08/24 11:58

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨天宣布，現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，國民黨新媒體部主任韋淳祐今日也透過臉書感性告別，他表示，打完大罷免這場戰役，團隊也完成對自己的期待，在這次的階段性任務後，團隊中的一些成員將會轉換到新的戰鬥位置，讓黨的戰力更加多元。

    朱立倫昨天誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔下一屆黨魁重責大任。朱立倫還說，他與黨中央優秀的青年團隊，在未來國民黨重返執政的路上絕對不會缺席，而且會在各自的崗位上，用不同的方式，匯集成一股更強大的監督力量，確保台灣走在正確的道路上，同時匯集社會更多的能量支持盧秀燕領導的國民黨重返執政。

    國民黨新媒體部主任韋淳祐今日透過臉書表示，這4年在朱立倫主席的帶領下，他們走過一條艱辛卻光榮的道路。從四大公投、2022地方大選、2024總統國會選舉，到近期的罷免攻防，這個團隊始終在逆境中前行。或許曾遭遇挫敗，但始終「戰而不屈，敗而不潰」。

    韋淳祐指出，每一次的挑戰，都是為中華民國的民主奮鬥，為了讓這個百年政黨的基石更加穩固。過去幾年，國民黨陸續有凌濤、江怡臻、柳采葳等新世代戰將，在各地注入年輕的監督力量；徐巧芯、林沛祥、牛煦庭、廖偉翔、黃健豪、陳菁徽、葛如鈞等專業敢戰的生力軍，組成史上最年輕、最有戰力的黨團，重返國會最大黨，扛起了監督、制衡走向獨裁的民進黨政府的重責大任。

    韋淳祐表示，正因為有這些在前線奮戰的同志，他們這群幕後的年輕團隊，才能毫無後顧之憂地發揮創意。新媒體團隊很長一段時間，不被看好，不管藍綠，當時大多數人並不真心相信國民黨真的能改變網路社群的經營。很感謝朱立倫主席和團隊的每一位長官，總是對他們的策略與創意給予自由的空間。

    「國民黨，真的不一樣了！」韋淳祐說，4年前他們毅然投身的初衷很簡單，希望能讓大家為國民黨這個品牌感到驕傲。今天他們可以問心無愧地說，「我們沒有辜負各位的支持。」打完大罷免這場戰役，團隊也完成對自己的期待，在這次的階段性任務後，團隊中的一些成員將會轉換到新的戰鬥位置，讓黨的戰力更加多元。

