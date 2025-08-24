為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    朱立倫「放心交棒」懇請盧秀燕接黨主席 陳玉珍：要給他公道、肯定

    國民黨立委陳玉珍。（圖由陳玉珍提供）

    2025/08/24 11:44

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨天宣布，現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔下一屆黨魁重責大任。國民黨立委陳玉珍今日表示，要給朱立倫公道、肯定及讚賞，不管下一任主席是誰，就是一起努力，讓國家社會進步。

    朱立倫昨天說：「秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量。」朱立倫還說，他與黨中央優秀的青年團隊，在未來國民黨重返執政的路上絕對不會缺席，而且會在各自的崗位上，用不同的方式，匯集成一股更強大的監督力量，確保台灣走在正確的道路上，同時匯集社會更多的能量支持盧秀燕領導的國民黨重返執政。

    對此，陳玉珍認為，不管是2022年地方縣市長選舉、2024年總統立委選舉，到今年大罷免大失敗，朱立倫帶領國民黨打了一次又一次的勝仗，要給朱立倫主席公道、肯定及讚賞。

    陳玉珍說，至於下一任主席重責大任由誰承擔，每一個黨內菁英都有自己政治生涯未來的看法，及對國民黨以後發展的規劃，尊重每個人的意見表達，不管下一任主席是誰，就是一起努力，讓國家社會進步。

