吳志中接受法媒專訪 強調中國2舉動是台灣當前最須警惕挑戰

吳志中接受法國媒體《解放報》視訊專訪，內容22日以「中國正試圖從內部使台灣崩潰」為題刊出。（外交部提供）

2025/08/24 11:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中日前接受法國媒體專訪，他強調，中國的具體軍事威脅與嘗試從內部使台灣崩潰，是台灣社會當前最須警惕的挑戰，台灣防衛建立於自我防衛、深化民主夥伴合作、積極參與國際組織等3大支柱上。

吳志中接受法國媒體《解放報》（Libération）視訊專訪，內容22日以「中國正試圖從內部使台灣崩潰」為題刊出。吳志中在專訪中深入剖析中國對台複合式威脅的多重面向，並強調在總統賴清德領導下，我國以強化國防、深化民主夥伴關係，以及積極參與國際，展現堅定捍衛台海和平穩定及我國民主生活方式的決心。

吳志中於專訪中指出，賴清德將中國定位為「境外敵對勢力」，是如實反映台灣當前所面臨的嚴峻情勢，中國除每日派遣軍機艦侵擾，也發動網路攻擊、散播假訊息，並滲透台灣社會，這些都是意圖在削弱台灣內部團結、製造分裂的敵對行為。

吳志中強調，中國除了具體的軍事威脅，更在不斷嘗試從內部使台灣崩潰，這正是台灣社會當前最需警惕的挑戰，類似觀點也獲得德國外長等多國官員呼應，顯示國際共識日益凝聚。

面對中國威脅，吳次長說明，台灣的防衛戰略建立在3個支柱之上。在自我防衛方面，政府已經恢復一年期義務役，並將明年國防預算提高至總預算的約20%，展現我國應對任何侵略的堅定決心；在深化民主夥伴合作方面，美、法、德、英等多國已派遣軍艦通過台海，以實際行動維護區域和平與航行自由，這些行動證明，國際社會已意識到台海安全與全球穩定息息相關；在積極參與國際組織方面，台灣作為負責任的國際成員，擁有貢獻全球事務的能力與意願，將持續爭取參與國際組織，強化國際夥伴信任與支持。

吳志中也強調，台灣不僅守護自身的民主生活方式，更致力於維護全球民主價值與以規則為基礎的國際秩序，並將繼續與理念相近國家攜手合作，共同確保印太地區和平與繁榮。

談及台美關係、「疑美論」，吳志中重申美國是台灣最重要的盟友，雙邊關係根植於共享的民主價值與共同戰略利益，他也指出，台灣在全球半導體供應鏈中扮演不可或缺的角色，產量佔全球50%，高階晶片更達95%，不僅是台灣經濟基石，更對全球科技安全至關重要，台美夥伴關係是互利互惠，不因政黨輪替而有所動搖。

