    大罷免後 林俊憲：內閣、黨務、黨團3路線總檢討

    在823罷免及公投案投票結束後，總統賴清德昨召開記者會，指為了回應人民期待，執政團隊將推動「四個調整」。（資料照）

    2025/08/24 11:43

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免昨日落幕以失敗告終，民進黨立委林俊憲今日表示，民進黨遇到失敗虛心檢討，這是為什麼民進黨每次都能夠再重新站起來，大罷免雖然是公民團體所發起的，但是執政的成效也一定會影響到選民投票的意向，所以民進黨必須在未來回應民意的期待。

    兼任民進黨主席的賴清德總統昨指出，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四個調整」。首先，調整隊形，內閣將啟動必要人事改組，讓施政更有感；二，調整施政順序，會把重心放在經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先；三，調整行政、立法互動，期盼朝野更多對話；四，調整國家財政體質，確保國家的長期發展。

    「民進黨要改革包含內閣改組、黨務改組，黨團的路線也要檢討！來回應到民眾對於民進黨改革的一個期待！」林俊憲強調，內閣的改組人事陸續在發布，黨務的改革也就定位，黨團的責任由於在第一線國會的作戰，黨團內部也應就未來朝野之間，如何因應未來局勢，民進黨團內應該要做一個總檢討。

