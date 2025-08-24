關稅特別條例草案增訂「強化電力系統」 立院法制局：未尊重刪除撥補台電預算立場

立法院議場。（資料照）

2025/08/24 11:39

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院本週將進行因應台美關稅特別條例修正草案的協商及處理，對於行政院於草案中增訂「強化電力系統」，立法院法制局報告指出，此舉似有等同以政府預算撥補台電財務的疑慮，難認已充分尊重立法院先前刪除撥補台電預算的立場。法制局建議行政院加強說明，以消弭相關疑慮、落實責任政治精神。

台美對等關稅談判正在進行，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第3條、第6條及第9條條文修正草案」，內容包含強化韌性項目增訂「強化電力系統」，為預留額度支援產產業需求，並配合增強化電力系統項目、加強弱勢族群照顧及發放現金作業經費，將特別預算5450億元提高為5900億元。

普發現金1萬元部分，政院版修正草案考量現金發放作業，將原訂10月31日發放完畢定之規定修正為「特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢」。該案於22日逕付二讀，將召集協商。

立法院法制局近日提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第3條、第6條及第9條條文修正草案評估報告」，內容提到，條例甫於今年7月三讀通過，經立院委員多數議決刪除行政院版草案所匡列擬撥補台電1000億元預算，並已對外界說明，行政院長應先行向立院報告撥補台電公司是否可不調漲電價、國家能源政策是否全面檢討，再由立院決定究否將該預算納入本條例項目。

法制局指出，行政院若未落實與立法院事先溝通，即於8月本草案增訂第3條第12款「強化電力系統」，仍可能因編列預算是交由台電負責執行電力系統韌性相關建設，似有等同以政府預算撥補台電財務的疑慮，難認已充分尊重立法院先前刪除撥補台電預算的立場，以及監督行政院所為的決定。

法制局建議，「強化電力系統」其規劃執行單位、執行項目、相關計畫及其必要性等，允宜由行政院加強說明，以消弭相關疑慮、落實責任政治精神。

另外，草案匡列預算上限較高，法制局建議，增訂行政院定期報告執行進度的義務規定，俾利國會監督行政部門執行成效。例如，參酌前瞻基礎建設特別條例，增訂中央各部會應將執行進度及績效，每年向立法院提出書面報告；各款項目執行完畢後，就其實施成效作成總結評估報告，並即送立法院。

