    政治

    蘇巧慧談罷免結果：柯建銘地位無可取代 民主成果可見

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（中）表示，726後國會稍有恢復正常，顯示人民聲音是最大力量，呼籲國人持續監督國會。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（中）表示，726後國會稍有恢復正常，顯示人民聲音是最大力量，呼籲國人持續監督國會。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/24 11:33

    〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市立委羅明才的罷免案昨天投票未過，羅續留立院，但外界質疑藍營成功守住31席後，國會衝突恐升高？民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（24）日陪同罷團「拔羅波」謝票前受訪強調，726後國會稍有恢復正常，顯示人民聲音是最大力量，呼籲持續監督國會；至於總召是否請辭，她說，立法院黨團總召柯建銘地位無可取代，將與黨團共同思考下一階段方向。

    蘇巧慧指出，這次行動不是終點，而是在民主道路上完成了一件了不起的事，不僅是志工團隊的努力，更是新店、深坑、坪林、烏來民眾共同的成果。她強調，即使部分支持者感到灰心，也希望大家能與團隊一樣，以快樂心情面對未來生活。

    蘇巧慧表示，罷團二階時能完成31區連署，對照國民黨一路抄名冊，誰才是真正一步一腳印的努力，大家都看得見。雖然最終結果不盡理想，但三階在新店的得票與催票率表現亮眼，票數更比二階連署多出近2萬，接近5萬票。這代表罷團的努力被看見，也深化了台灣的公民運動與民主素養，「種子已經播下，我們會繼續茁壯。」

    蘇巧慧說，726罷免後國會已有所恢復，證明人民的聲音才是台灣最大的力量。希望民眾持續發聲、監督國會，讓國會正常運作。

    至於外界認為這次大罷免最大戰犯是柯建銘，甚至希望柯請辭。蘇巧慧回應，柯建銘的經驗與資歷是綠營重要資產，其地位無可取代。面對日益增加的困難，她相信柯總召會與黨團共同努力，思考下一階段方向。

    對於罷團未來規劃，拔羅波發言人琪琪說，目前還沒有具體討論到轉型；解散的話，也還沒有想要解散的樣子。這半年來因為感情都很好，也在慢慢構思，罷團所有事情都是大家一起想出來的，未來規劃應該也是這樣。

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（24）日陪同罷團「拔羅波」在深坑、安坑、新店等地區謝票。（蘇巧慧提供）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（24）日陪同罷團「拔羅波」在深坑、安坑、新店等地區謝票。（蘇巧慧提供）

