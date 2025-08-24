延宕修法影響人民權益 監察院糾正原民會

監察院通過監委紀惠容所提調查報告，糾正原住民族委員會遲未完成相關原住民族就業代金問題的修法。（資料照）

2025/08/24 11:10

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院今日表示，民間團體承接政府採購案，因未依法定比率僱用原住民，遭原住民族委員會課處原住民族就業代金逾採購金額的20%。不過，司法院釋字第810號解釋早已於110年10月即要求原民會2年內完成修法，但原民會雖提出修法草案，迄今仍未完成立法程序，嚴重影響人民權益，監察院通過監委紀惠容所提調查報告，糾正原住民族委員會。

紀惠容調查發現，原住民族工作權保障法第12條要求政府採購得標廠商僱用一定比率原住民，僱用不足者須繳納代金。司法院針對此議題有兩次解釋，第一次，釋字第719號解釋肯認該制度合憲，但宜有適當減輕機制。

請繼續往下閱讀...

紀惠容補充，第二次，司法院釋字第810號解釋認定有部分違憲，指以劃一方式計算代金金額，可能造成個案顯然過苛，立法者未設定適當調整機制，違反比例原則，宣告原住民族工作權保障法第24條第2項規定部分違憲，要求2年內修法。

不過，原民會遲未依大法官解釋意旨修法，紀惠容指出，原民會僅以111年4月訂定之「原住民族就業代金調整機制暫行要點」作為暫時性措施，規定代金金額超過採購金額者，中央主管機關得調整至採購金額，猶有不足。

紀惠容表示，原住民代金制度旨在促進原住民族就業，為現行原住民族之保障扶助發展措施之一，但隨著實務操作的推展，代金制度引發爭議與質疑，包括計算金額與比率是否應重新檢討、人數計算與期待可能性之問題，及廠商在政府採購案大量投標，惟代金計算標準係依廠商人數，而非標案數量等。

監委強調，諸多問題涉及法律正當性、比例原則及實務合理性等，代金之計算與調整方式尚不完善，爭議問題懸而未決，原民會應檢討改進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法