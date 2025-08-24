為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　政治

    黃國昌連嗆記者「白癡問題」、「問得很空泛」 許智傑批大頭症嚴重

    立委許智傑今批黃國昌「大頭症嚴重」。（記者葛祐豪翻攝）

    立委許智傑今批黃國昌「大頭症嚴重」。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/08/24 10:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席黃國昌這幾天連嗆記者「這個是什麼白癡的問題」、「問得很空泛」，引發議論；民進黨立委許智傑今天（24日）一語道破，指「黃國昌的大頭症太嚴重了，到處樹敵！」

    黃國昌22日在「核三重啟公投」車掃前，聽到記者提問美國律師失效問題時，當場回嗆「這是什麼白癡的問題啊？」這名被罵的女記者吳洛瑩後來也被網友發現，她是2020年代表民眾黨參選高雄市長補選的吳益政之女，被網友稱「罵到自己人」。

    除了本月22日嗆記者問「白癡問題」外，其實23日也有媒體再拿此事要問黃國昌。立委許智傑表示，聽說事前提問者有跟民眾黨發言人吳怡萱協調，最後請提問者不要把22日的事情講那麼白，用「摩擦」這個字眼就好，最後問的記者給面子照這樣問，結果卻被黃國昌說「問得很空泛」。

    許智傑說姑且不論黃國昌回答了啥，但這種態度怎麼始終在得罪人啊！

    許智傑強調，黃國昌對人尊重的基本素養不足，9月1日記者節即將到來，黃國昌接二連三挑釁媒體，阻礙媒體監督的第四權。從前天嗆記者白癡，昨天又嗆記者問題空泛，「黃國昌的大頭症太嚴重了，到處樹敵，到最後只能沈迷於同溫層的直播賺聲量！」

